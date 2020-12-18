Apple, YouTube ve Diğerleri: Web Siteleri 90'lı Yıllarda Nasıl Görünüyordu?

Apple, Microsoft, Google ve eBay gibi dev şirketlerin web siteleri, 90'lı yıllarda bugünkü sitelerine hiç benzemiyordu. İşte büyük web sitelerinin 90'lı yıllardaki tasarımları...