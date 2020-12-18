Apple, YouTube ve Diğerleri: Web Siteleri 90'lı Yıllarda Nasıl Görünüyordu?

İnternet sitelerinin tasarımları, özellikle son 15 yıl içerisinde önemli bir evrim geçirdi. Artık bir web sitesi, tasarımıyla bir sanat eserine bile benzeyebiliyor. Ama biraz geriye, yani 90'lı yıllara dönersek, en büyük sitelerin bile, bugün gözümüze çok basit görünen tasarımlarla karşımızı çıktığını hatırlıyoruz.
Bu büyük sitelerin arasında, bugün teknolojiye yön veren, Apple, Microsoft veya Google gibi dev şirketlerin siteleri de var elbette. Şimdi gelin, 9 büyük devin yıllar önce kullandıkları web sitelerine birlikte göz atalım...
YouTube
2005'te PayPal için çalışan üç Amerikalı gencin kurduğu YouTube, videoları internete yüklemeyi çok daha kolay bir hale getirmişti. İlk video olan "Me at the zoo", kurucu ortak Jawed Karim tarafından yüklenmişti.
eBay
eBay'in adı, 1995'te ortaya çıktığında önce AuctionWeb idi. Sitede ilk satılan şey, 14,83 dolara bozuk bir lazer işaretçisiydi. Site, 1996'ya gelindiğinde ise 250.000 açık artırmaya ev sahipliği yaptı.
Apple
Şu an dünyanın en değerli firmalarından biri olan Apple, 1990'larda güçlükler yaşayan bir bilgisayar firmasıydı. Web sitesinin o zamanlardaki görüntüsü de, bunu kanıtlar nitelikte.
İlk arama motoru Google değildi ancak Larry Page ve Sergey Brin'in geliştirdiği sayfa puanlandırma formülü, arama motorunu öne çıkardı. Az bilinen bir bilgi: Google'ın çok basit bir tasarımla başlamasının nedeni, kurucularının HTML'i fazla bilmemesiydi.
Yahoo
1997'lerde Google henüz ortalarda yokken Yahoo gibi arama motorları internete hükmediyordu. Yahoo o zamanlar oldukça basit görünümlü bir arama motoru ve aynı zamanda bir web diziniydi.
Microsoft
Windows 98'i geliştirmekle meşgul olan Microsoft'un web sitesinde "Bugün nereye gitmek istiyorsunuz?" sloganı dikkat çekiyordu. Sitede farklı ürün ve hizmetleri görebiliyorduk. Sitede bugün rakipleri tarafından geride bırakılan ve Microsoft tarafından da Edge ile değiştirilen Internet Explorer'ın övülmesi ise ilginç bir detay.
Amazon
1995'te işe kitap satarak başlayan Amazon, birçok iyi internet firması gibi bir garajda kurulmuştu. Jeff Bezos tarafından kurulan Amazon, iki ayda 20.000 dolarlık kitap satışına ulaşmayı başarmıştı.
AOL
AOL'nin ana sayfasında zamanla çok popüler hale gelen AOL Instant Messenger'ın beta sürümünü görüyoruz. AOL'nin deneme sürümü ise birçok kullanıcının internetle ilk defa buluşmasını sağlamıştı.
GeoCities
90'larda internette dolaştıysanız, GeoCities'i duymuş olma ihtimaliniz yüksek. GeoCities ile kendi web sitenizi oluşturabiliyordunuz. Siteyi hazırlama ve tasarım işi size kaldığından, web siteleri genellikle korkunç görünüyordu. GeoCities 2009'da kapansa da gerçekten unutulması, çok daha önce gerçekleşti.
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