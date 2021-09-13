WhatsApp, Sesli Mesajlar İçin Deşifre Özelliğini Test Ediyor!

WhatsApp'ta artık, sesli mesajları dinlemek zorunda kalmadan içeriğini öğrenebileceğiz. Bunun için geliştirilen deşifre özelliği, şimdilik iOS için olsa da, test edilmeye başlandı...

WhatsApp Sesli Mesajlara Deşifre Geliyor!

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