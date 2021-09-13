WhatsApp, Sesli Mesajlar İçin Deşifre Özelliğini Test Ediyor!

WhatsApp, sesli mesajlar konusunda kullanıcıların çok işine yarayacak bir yenilik için çalışıyor. Bu yenilik, sesli mesajları dinlemek zorunda kalmadan, bu mesajları yazıya dökecek. Böylece biz de, sesli mesajda söylenenlerin hepsini okuyarak öğrenebileceğiz.
Özellik ilk olarak WABetaInfo tarafından fark edildi ve şu anda geliştirme aşamasında. Ayrıca site, deşifre özelliğinin kullanıcının telefonunda yerel olarak yapılacağını ve böylece Facebook'un ses kayıtlarına erişemeyeceğini belirtiyor.
Yazıya dökülen mesajlar yerel olarak depolanacak, böylece ileride herhangi bir zamanda mesajı tekrar yazıya dökmek zorunda kalmadan bunlara erişebileceğiz. WhatsApp kullanıcıları, mesajın tamamı için deşifreye ihtiyaç duymazlarsa, belirli bir zaman aralığı da ayarlayabilecek. Şu anda, özellik iOS kullanıcıları için geliştirilme aşamasında ve özelliğin Android kullanıcıları için kullanılabilir olup olmayacağı veya ne zaman sunulacağı konusunda bir bilgi yok. Bununla birlikte, WhatsApp, hem iOS hem de Android'e önemli özellikler getirme konusunda iyi bir geçmişe sahip. Bu nedenle gelecekte Android kullanıcıları için de bu özelliğin kullanılabilir olmasını bekleyebiliriz.
WhatsApp'ın bu özelliği yakın gelecekte iOS beta kullanıcılarına sunması bekleniyor.
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