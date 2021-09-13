WhatsApp, Sesli Mesajlar İçin Deşifre Özelliğini Test Ediyor!

WhatsApp'ta artık, sesli mesajları dinlemek zorunda kalmadan içeriğini öğrenebileceğiz. Bunun için geliştirilen deşifre özelliği, şimdilik iOS için olsa da, test edilmeye başlandı...