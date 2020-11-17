Apple'ın 2021 Yılında Tanıtacağı İlk Sürprizleri, Bu 2 Cihaz Olabilir!

Apple'ın, mini LED'li iPad'i ve AirPods 3'ü ne zaman tanıtacağı hakkında yeni söylentiler var. Bu söylentiler, 2021 yılını işaret ediyor.

  • Ercan Uğurlu
Apple, 2021 Yılında Bu 2 Cihazını Tanıtacak

Apple'ın 2021 yılında tanıtacağı cihazları merak edenler için güzel seçenekler var. Gelen yeni bilgilere göre ABD'li şirket, yılın ilk yarısında 2 cihaz tanıtacak. Bunlardan biri mini LED'li bir iPad olacakken, bir diğeri ise AirPods 3 olacak.

Zaman zaman Apple hakkında önemli sızıntılar paylaşan analist Ming-Chi Kuo, yine muhtemelen doğru olacak bir bilgi paylaşmış. Kuo'ya göre Apple, 2021 yılının ilk yarısında mini LED iPad ile AirPods 3'ü tanıtacak.

Mini LED iPad ile ekranda mini LED ekran teknolojisine geçeceği açık olan Apple, böylece daha iyi bir ekran deneyimi sunmayı amaçlıyor. AirPods 3 ile ise ne gibi yenilikler göreceğimiz şu an için belli değil. Ancak muhtemelen AirPods Pro'dan birtakım tasarım özelliklerini ödünç alacak. O nedenle bu cihaz hakkında önemli güncellemeler beklenmiyor.

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