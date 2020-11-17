Apple'ın 2021 Yılında Tanıtacağı İlk Sürprizleri, Bu 2 Cihaz Olabilir!

Apple'ın, mini LED'li iPad'i ve AirPods 3'ü ne zaman tanıtacağı hakkında yeni söylentiler var. Bu söylentiler, 2021 yılını işaret ediyor.