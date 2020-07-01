2021'in Amiral Gemisi Cepleri, Fiyatlarıyla Bu Yılın Ceplerini Aratabilir

2020'nin üst seviye telefonlarında, tüketicilerin pek hoşuna gitmediği rahatlıkla söylenebilecek bir durum söz konusu: Fiyatların genel anlamda yükselmiş olması. Yeni bir sızıntı ise, 2021'in pek farklı olmayacağını söylüyor.
Üst seviye Android akıllı telefonlar söz konusu olduğunda, çip üreticisi Qualcomm'un neredeyse bir tekel olduğu söylenebilir. 2020 yılında pek çok üretici, seçimini Snapdragon 865'ten yana kullandı ve bu da neredeyse zorunlu olarak Snapdragon X55 5G modemi ile eşleşmesi gerektiği anlamına geldi. Akıllı telefon fiyatlarının artmasındaki en büyük sebeplerden birisi de buydu.
Clien forumlarındaki yeni bir sızıntı, yeni nesil Snapdragon 875'in neredeyse %50 daha pahalı olacağını belirtiyor. Çipset ve modem ikilisinin OEM'lere neredeyse 250 dolara mal olacağı söyleniyor ve bu da Snapdragon 865'in fiyatı olduğu söylenen 150 dolardan oldukça yüksek. Bu sızıntının kaynağı ise Xiaomi'nin Qualcomm ile devam eden görüşmeleri olarak gözüküyor.
Eğer yeni sızıntı doğruysa, üreticilerin fiyatları aşağıda tutmak için yenilikçi yaklaşımlar kullanmaları veya başka çipsetlerine bakmaya başlamaları gerekebilir. Özellikle fiyata hassas olan pazarlarda bu nokta oldukça büyük öneme sahip.
İlk Snapdragon 875 sızıntıları, alışıldık 1+3+4 çekirdek düzeninin 5nm üretim süreci üzerine kurulmuş bir sürümünü öneriyor. Temel çekirdek, muhtemelen, %30 performans artışı getirdiği iddia edilen yeni Cortex X1 Super Core olacaktır.
Bütün bu konuların ise en geç Aralık ayında Qualcomm'un 2021 için çipsetlerini ve modemlerini tanıtması ile açıklığa kavuşacağı kesin.
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