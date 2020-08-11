Apple'ın açığını buldu... Peki ödülü ne mi oldu? Sadece teşekkür edildi

Daha önceki zamanlarda Instagram'ın, Apple'ın açığının bulunduğuna şahit olmuştuk. Ünlü firmalar açığı bulan kişilere iyi miktarda para ödülleri ile ödüllerdirmişti. Şimdi yine Apple'ın açığı 18 yaşındaki Bursalı bir genç tarafından keşfedildi. Ama bu kez Apple Yusuf İslam Unan'a sadece teşekkür mesajı gönderdi.
Unan, koronavirüs salgını nedeni ile pandemi süreci boyunca evde olduğu için zamanının çoğunu telefonla uğraşarak geçirdi. 'Apple' marka telefonunda bulunan 'Siri' isimli programla konuşmaya başlayan Unan, programdan telefonun dilinin İngilizce'ye çevrilmesini istedi.
Aynı anda telefonun çalmasıyla birlikte telefonun kapanıp yeniden açıldığını belirten Unan, telefon açıldığında ise tüm programların farklı bir dille çalıştığını fark etti. Durumu Apple'a bildirdi.
Apple'ın başka açıklarını bulan arkadaşlarına ödül verildiğini, kendisine ise sadece teşekkür mesajı atıldığını söyleyen Unan "Buna da sevindim ama küçük de olsa bir ödül verilebilirdi" dedi.
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