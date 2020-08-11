Apple'ın açığını buldu... Peki ödülü ne mi oldu? Sadece teşekkür edildi

Zaman zaman Apple, Youtube ve benzeri firmaların açığı bulan kişilerle karşılaşıyoruz. Şimdi de 18 yaşındaki bir genç Apple'ın açığını buldu. Teknoloji devi Apple'ın açığını bulan kişiye yetkililer tarafından sadece teşekkür mesajı gönderildi...