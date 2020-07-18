Apple'ın Beklenen Gözlükleri, iPhone'un Ekranını Gizleyebilir

Uzub zamandır dedikodusu yapılan Apple'ın gözlükleri gerçeğe dönüştüğünde, iPhone'unuzun ekranına bu sıra dışı gizlilik işlevini ekleyebilir.

Apple Glasses bunu yapabilir

Apple'ın henüz gerçeğe dönüşmeyen gözlükleri son zamanlarda pek konuşulmuyor, ancak zaman zaman ortaya çıkan patenler, gözlüklerin nasıl olacağına dair ipuçları vermeye devam ediyor.

Mart ayında alınan ve henüz yayınlanan bir Apple patenti, Apple Glasses ile iPhone baktığınızda gördüklerinizi sadece sizin görmenizi sağlıyor. Başka herkes, boş bir ekrana baktığınızı görüyor. Apple buna "Gizlilik Ekranı" (Privacy Screen) diyor. Bu işlev, parolalarınızı gizlemekten, meraklı arkadaşları olanlara, kendisine birçok kullanım alanı bulabilir. Burada görüntü gözlüğün ekranına yansıtıldığından, Apple Glasses sahibi başkaları, telefonunuza baktığında yine hiçbir şey görmüyor.

Patentin varlığı, işlevin kesin olarak gerçeğe dönüşeceği anlmına gelmiyor; sadece Apple'ın böyle bir düşünceye sahip olduğunu anlıyoruz. Apple Glasses'ın 2021'de veya daha sonra ortaya çıkması bekleniyor.

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