Samsung Galaxy A82, Tasarımı ve Özellikleriyle Birlikte Sızdı

Samsung, Galaxy A52 ve Galaxy A72 akıllı telefonlarını tanıttı ve global çapta satışa çıkarttı. Bu, Samsung'un artık bir sonraki orta sınıf akıllı telefonuna geçebileceği anlamına gelirken, bir sonraki modelin adı ise Galaxy A82 olacak.
Daha önce Galaxy A52 ve Galaxy A72 akıllı telefonlarının ön incelemelerini sizlerle paylaşmıştık. Galaxy A82'nin de özellikleri tek tük belli olurken, 2021 yılı içinde bu premium orta sınıf akıllı telefonu da göreceğiz. Peki, Galaxy A82'de hangi özellikler yer alacak.
Önemli bir sızıntıya göre Galaxy A82'nin işlemcisi Qulacomm'un selef amiral gemisi CPU'su olarak bilinen Snapdragon 855+ olacak. Android 11 işletim sisteminin yer alacağı telefonda, 6 GB RAM bulunacakken, telefonun ekran çözünürlüğünün 1080x2400 piksel çözünürlüğünde olacağı ve 450 dpi piksel yoğunluğuna sahip olacağı da ilk gelen bilgiler arasında.
Samsung Galaxy A82 visits Google Play Console. Key specifications revealed.— Mukul Sharma (@stufflistings) April 1, 2021
Android 11
6GB RAM
SD855+#Samsung #SamsungGalaxyA82 pic.twitter.com/NXEX5Y9pPE
Galaxy A82'nin işlemcisi 8 çekirdekli yapıda olacak. Bunlardan 2965 MHz frekansında çalışan Kyro 485 çekirdeği prime olarak yer alacakken, onu 3 adet 2419 MHz frekanslı Kyro 485 ve 4 adet de 1786 MHz frekanslı ve verimlilik odaklı Kyro 485 çekirdeği takip edecek. Bunlara ek olarak Galaxy A82'de 5G desteğinin yer alacağı da bilinenler arasında.
Yer alan sızıntıda Galaxy A82 ön yüzüyle görünüyor. Ancak bunun gerçekten de Galaxy A82 olduğu mu yoksa, örnek olarak mı yerleştirildiği kesinlik kazanmış değilken, Samsung'un Galaxy A82'yi ne zaman duyuracağı ise şimdilik belli değil.
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