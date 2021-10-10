Apple'ın Canını Sıkacak Bir Dava Daha: Ericsson'dan 5G Davası!

Ericsson, iPhone üreticisi Apple'a 5G patentleri için adil ödeme koşulları oluşmadığı gerekçesiyle dava açtı. Ericsson ve Apple daha önce 2015 yılında da benzer şekilde karşı karşıya gelmiş, yine bir patent sorunu olan o konu ise halen sürüyor. Tam 7 yıldır mahkemelik olan 2 şirketin bu davası 2022 yılında sonuçlanacakken, Ericsson'un şimdi Apple'a karşı yeni bir yasal işlem daha başlatması, ipleri de ister istemez geriyor.
Ericsson ve Apple uzun zamandır beraber çalışıyorlar ve 5G konusunda da çalışmaya devam edecekler. Ancak Ericsson, Apple'dan cihaz başına daha fazla telif istiyor. Apple ise, istenen bedeli ödememekte ısrarcı gibi. 2 şirket, bunu mahkeme salonlarında çözecek; tabii ki bu dava da 7 yıl kadar sürebilir. Bekleyip göreceğiz.
Ericsson, yalnızca Apple ile çalışmıyor. Huawei'den cihaz başına 2.5 dolar alan şirket, Nokia'dan ise yine cihaz başına 3.57 dolar elde ediyor. Tabii ki herkes patent sahibine gerekli telifi ödemekle mükellef, ancak bazen Apple gibi şirketlerle yasal anlaşmazlıklar da ortaya çıkabiliyor ki Apple'ın pek çok markayla anlaşmazlığı olduğunu da biliyoruz. Misal, Apple, Epic Games ile de bir davalık olmuştu.
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