Apple'ın Canını Sıkacak Bir Dava Daha: Ericsson'dan 5G Davası!

Ericsson, Apple'a 5G patent anlaşmazlığı konusunda dava açtı. Ericsson, adil şartlar bekliyor.

  • Ercan Uğurlu
Ericsson'dan Apple'a 5G Davası!

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