Apple'ın İsmi Nedeniyle Yasakladığı Uygulama, Geri Döndü!

Apple, uygulama mağazasında bulunan ve yıllardır kullanımda olan bir uygulamayı, adından dolayı kaldırmaya karar vermişti. Ama geri adım atması, çok da uzun sürmedi.