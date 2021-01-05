Apple'ın İsmi Nedeniyle Yasakladığı Uygulama, Geri Döndü!

MacRumors tarafından bildirildiği üzere Apple, uygulamalar konusunda bir kez daha geri adım atmak zorunda kaldı. Firma, William Gustafson'un uyanık tutma aracı Amphetamine'i Mac App Store'dan kaldıracak bir karara imza tamasından kısa süre sonra, bu kararını geri çekti. Uygulamanın 2014'ten beri var olmasına ve hatta mağazada öne bile çıkarılmış olmasına rağmen Apple, bu aracın adının ilaç kullanımını teşvik etmeyi yasaklayan kurallarını ihlal ettiğini söylemişti.
Gustafson ise amfetaminlerin ABD'de yasal olduğunu (reçeteli kullanım için) ve ilaç kullanımını teşvik etmeyi amaçlamadığını, ismin gerçek referans olan tek şey olduğunu söylemişti. Geliştirici, kararın geri çekilmesi için Apple'ın itiraz sürecinden faydalandı ve Apple, Gustafson'un amfetamine "mecazi olarak" ve "tıbbi anlamda" atıfta bulunduğunu kabul etti.
Tartışma, 29 Aralıktaki uyarıdan sadece günler sonra çözülmüş olsa da App Store kılavuzlarındaki sorunlar bir kez daha gündeme geldi. Her ne kadar insan inceleyicilere odaklanmak kötü amaçlı yazılım ve diğer "kaçak" içeriklerin inceleme sürecinden kurtulma ihtimalini azaltsa da, inceleyicilerin kuralları farklı şekilde yorumlayabilmelerinden dolayı tutarsızlıklara sebep olabiliyor.
Geliştiricilerin App Store dışında da uygulama sunabilmelerinden dolayı bu sorun Mac üzerinde iPhone'daki kadar büyük bir problem olmuyor. Yine de bir uygulamanın mağazadan kaldırılması, uygulamaya ciddi bir zarar verebiliyor. Mac App Store sayesinde uygulamalar çok daha fazla kişiye çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar ve diğer kanallar aracılığıyla aynı başarıya ulaşmak çok daha zor oluyor.
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