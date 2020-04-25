Apple'ın Gizemli Cihazı Apple Ring Göründü; Ne İşe Yarayacağı Ortaya Çıktı

Bir süredir konuşulan akıllı Apple yüzüğü, yeni bir patente göre parmağınızı yönlendirerek başka cihazlara komut göndermenize izin verecek.
"Apple Ring"i daha önceki bir patent sayesinde duymuştuk ve cihazın bir dizi biyometrik sensörle gelebileceğini, Siri bağlantısı ve küçük bir dokunmatik ekran sunabileceğini öğrenmiştik. Yeni patent ise elinizi hareket ettirerek ve bir cihazı göstererek cihaza bağlanabileceğinizi söylüyor. Bu sayede örneğin yüzüğü Apple TV ile eşleştirmek isterseniz, yüzük taktığınız parmağınızı bu cihaza yönlendirmek yeterli olacak.
Patentte hareket yoluyla sesi yükseltip azaltmak, arayüzü kontrol etmek, ışıkların parlaklığını ayarlamak, ortam sıcaklığını değiştirmekten de bahsediliyor. Patentte bir başka Apple Ring kullanıcısına mesaj göndermek gibi daha ilginç işlevler de açıklanıyor.
Yeni bilgiler, şimdiye kadar ne işe yarayacağı tam olarak anlaşılmayan Apple Ring'in küçük bir Apple Watch gibi çalışabileceğini gösteriyor. Ancak tüm bunların şimdilik patentlerden ileri gitmediğini ve patentlerin çoğu zaman gerçeğe dönüşmediğini unutmamakta fayda var. Böyle bir cihazın gerçekten anlatıldığı gibi çalışıp çalışmayacağını, yüzüğü gerçek hayatta denemeden söylemek zor.
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