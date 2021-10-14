Apple'ın Hemen Ardından, Samsung da Yeni Bir Tanıtım Etkinliğini Duyurdu!

Apple'ın önümüzdeki hafta yeni bir tanıtım etkinliği düzenleyeceğini açıklamasından saatler sonra, bir tanıtım etkinliği haberi de Samsung'dan geldi. Galaxy Unpacked Part 2 isimli etkinlikte bizi neler bekliyor olabilir?