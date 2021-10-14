Apple'ın Hemen Ardından, Samsung da Yeni Bir Tanıtım Etkinliğini Duyurdu!

Apple'ın önümüzdeki hafta Unleashed etkinliğini düzenleyeceğini açıklamasından hemen sonra, Samsung da önümüzdeki hafta bir etkinlik düzenleyeceğini resmi olarak duyurdu.Galaxy Unpacked Part 2 ismiyle duyurulan etkinlik, 20 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek. Samsung'un etkinliği kendi web sitesinde ve YouTube'da canlı olarak yayınlanacak.
Samsung, etkinlikte nelerin tanıtılacağı hakkında bir açıklama yapmasa da, tanıtım metninde şu cümleler dikkat çekiyor: "Kullanıcılarımız çok yönlü ve hayatı çok renkli, ilginç ve benzersiz şekillerde yaşıyor. Bu nedenle, her gün kullandıkları teknoloji onların bireyselliğini yansıtmalıdır."
Bu cümleler bakarak bir tahminde bulunmak pek kolay değil. Samsung cihazları için daha fazla kişiselleştirme seçeneği de sunabilir, yılan hikayesine dönen Galaxy S21 FE'yi de tanıtabilir.
Samsung'un yayınladığı etkinlik tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz...
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