Apple'ın Intel'i Terk Etme Kararının Arkasında Ne Var? Ortaya Çıktı

Apple'ın Mac'ler için kendi ARM tabanlı işlemcisini geliştirmesinin nedeni, birkaç sene önce Intel'in Skylake işlemcilerinde yaşadığı sorunlar olabilir.
İddianın kaynağı, eski bir Intel baş mühendisi olan François Piednoël. Eski çalışana göre Apple, "Skylake'in kötü kalite güvencesi" nedeniyle kendi işlemcisini kullanma kararı aldı ve sonunda bunu WWDC'de açıkladı. Piednoël'e göre Apple, kendi işlemcisini kullanmayı zaten bir süredir düşünüyordu ancak Skylake ile ilgili sorunlar, daha çabuk karar vermesini sağladı.
Piednoël'e göre Skylake'te o kadar çok sorunla karşılaşıldı ki Apple, mimarideki sorunları bulup belgeleyen bir numaralı firma haline geldi.
Tüm bunları söyleyen tek bir Intel çalışanı olsa da, çalışanın söyledikleri doğru olabilir. Apple, bilgisayarlarında çıkacak sorunlardan bizzat sorumlu tutulacağından, sorunlu bir mimariyi kullanmak firmanın başını çok ağrıtabilir.
Buna karşın Apple'ın genel müdürü Tim Cook'un Apple kendi işlemcilerini tanıtırken, gelecekteki Intel tabanlı cihazlar için "çok heyecanlı" olduğunu söylediğini hatırlatalım. Yani yaşanan sorunlar, Apple'ın gelecekte Intel ile çalışmayacağı veya Intel işlemcileri kullanmayacağı anlamına gelmiyor.
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