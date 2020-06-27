Apple'ın Intel'i Terk Etme Kararının Arkasında Ne Var? Ortaya Çıktı

Eski bir Intel çalışanı, Apple'ın bilgisayarlarında Intel işlemcileri terk edip kendi işlemcisini tasarlama kararının nedeninin ne olduğunu açıkladı.

Intel İşlemcilerdeki Sorunlar, Apple'ı Geçişe Zorl

Apple'ın Mac'ler için kendi ARM tabanlı işlemcisini geliştirmesinin nedeni, birkaç sene önce Intel'in Skylake işlemcilerinde yaşadığı sorunlar olabilir.

İddianın kaynağı, eski bir Intel baş mühendisi olan François Piednoël. Eski çalışana göre Apple, "Skylake'in kötü kalite güvencesi" nedeniyle kendi işlemcisini kullanma kararı aldı ve sonunda bunu WWDC'de açıkladı. Piednoël'e göre Apple, kendi işlemcisini kullanmayı zaten bir süredir düşünüyordu ancak Skylake ile ilgili sorunlar, daha çabuk karar vermesini sağladı.

Piednoël'e göre Skylake'te o kadar çok sorunla karşılaşıldı ki Apple, mimarideki sorunları bulup belgeleyen bir numaralı firma haline geldi.

Tüm bunları söyleyen tek bir Intel çalışanı olsa da, çalışanın söyledikleri doğru olabilir. Apple, bilgisayarlarında çıkacak sorunlardan bizzat sorumlu tutulacağından, sorunlu bir mimariyi kullanmak firmanın başını çok ağrıtabilir.

Buna karşın Apple'ın genel müdürü Tim Cook'un Apple kendi işlemcilerini tanıtırken, gelecekteki Intel tabanlı cihazlar için "çok heyecanlı" olduğunu söylediğini hatırlatalım. Yani yaşanan sorunlar, Apple'ın gelecekte Intel ile çalışmayacağı veya Intel işlemcileri kullanmayacağı anlamına gelmiyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyuncuların rüyası: Excalibur G900

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Heyecanla beklenen Dark 3. sezon Netflix'te yerini aldı! Dark 3. sezonda neler oluyor?
A101 2 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda HI-LEVEL LED TV, Samsung Galaxy Buds kulaklık fırsatı
BİM 3 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Dijitsu TV, şarjlı fan, baskül ve daha birçok ürün...
BİM 26 Haziran 2020 aktüel kataloğunda taşınabilir şarj aleti, Dijitsu TV fırsatı
Günün En çok Okunanları
Doktordan ilginç deney! Maske ile nefes alamıyorum diyenlere cevap verdi!
23 Müthiş 4K Duvar Kağıdı
YouTube'u TV'lerinde İzleyenlerin Sayısı, Tahminlerin de Ötesinde
Facebook, Eski Haberleri Paylaşanları Uyarmaya Başlıyor
Android Kullanıyorsanız ve Bu 47 Oyunu Kurduysanız, Hemen Kaldırın

 

 