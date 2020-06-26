Güneş, Diğer Gezegenlerde Nasıl Batıyor? Kendi Gözlerinizle Görün

Dünya'nın gün batımı manzaraları hiçbirimize yabancı gelmiyor, ancak güneşin batışı diğer gezegenlerde daha farklı görüntüler ortaya çıkarabiliyor. NASA'nın yayınladığı simülasyon videosu, Güneş sistemindeki diğer gezegenlerdeki gün batımı görünümlerini canlandırıyor.
Örneğin Uranüs'te güneş ufukta kaybolurken mavi renkler ortaya çıkıyor ve bu renkler yavaşça turkuaza dönüşüyor. NASA'nın bu hafta yaptığı bir yayına göre bu renkler, "güneş ışığının gezegenin atmosferiyle olan etkileşimi" sayesinde ortaya çıkıyor.
Simülasyonlar, Uranüs'ün atmosferini modellemek için çalışan gezegen bilimcisi Geronimo Villanueva tarafından hazırlanmış. Villanueva'nın birinci videosunda (yukarıda) gökyüzünü görürken, ikinci videosunda (aşağıda) ortamı yüzeydeyken gün batımı içerisindeymiş gibi izleyebiliyorsunuz.
Videolarda Dünya'nın gün batımını, puslu bir günde Dünya gün batımını, Venüs, Mars, Uranüs ve Satürn'ün büyüleyici bir ayı olan Titan'ın gün batımlarını görebiliyorsunuz.
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