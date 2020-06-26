Güneş, Diğer Gezegenlerde Nasıl Batıyor? Kendi Gözlerinizle Görün

Mars, Venüs, Uranüs ve Satürn'ün ayı Titan'da güneş nasıl batıyor? NASA'nın yayınladığı video, bu gezegenlerdeki güneş batımının nasıl göründüğünü ortaya koyuyor.

Oynat NASA'dan Diğer Gezegenlerin Gün Batımları Mars, Venüs, Uranüs ve Satürn'ün ayı Titan'da güneş nasıl batıyor? NASA'nın yayınladığı simülasyon videosuyla tecübe edin!

Dünya'nın gün batımı manzaraları hiçbirimize yabancı gelmiyor, ancak güneşin batışı diğer gezegenlerde daha farklı görüntüler ortaya çıkarabiliyor. NASA'nın yayınladığı simülasyon videosu, Güneş sistemindeki diğer gezegenlerdeki gün batımı görünümlerini canlandırıyor.

Örneğin Uranüs'te güneş ufukta kaybolurken mavi renkler ortaya çıkıyor ve bu renkler yavaşça turkuaza dönüşüyor. NASA'nın bu hafta yaptığı bir yayına göre bu renkler, "güneş ışığının gezegenin atmosferiyle olan etkileşimi" sayesinde ortaya çıkıyor.

Simülasyonlar, Uranüs'ün atmosferini modellemek için çalışan gezegen bilimcisi Geronimo Villanueva tarafından hazırlanmış. Villanueva'nın birinci videosunda (yukarıda) gökyüzünü görürken, ikinci videosunda (aşağıda) ortamı yüzeydeyken gün batımı içerisindeymiş gibi izleyebiliyorsunuz.

NASA Scientist Simulates Sunsets on Other WorldsNASA Scientist Simulates Sunsets on Other Worlds
Geronimo Villanueva, a planetary scientist from NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland, created the sunset simulations while building a computer modeling tool for a possible future mission to Uranus, an icy-cold planet in the outer solar system. The animations show all-sky views as if you were looking up at the sky through a super wide camera lens from Earth, Venus, Mars, Uranus, and Titan. Credits: Geronimo Villanueva/James Tralie/NASA's Goddard Space Flight Center More:

Videolarda Dünya'nın gün batımını, puslu bir günde Dünya gün batımını, Venüs, Mars, Uranüs ve Satürn'ün büyüleyici bir ayı olan Titan'ın gün batımlarını görebiliyorsunuz.

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