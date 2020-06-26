Güneş, Diğer Gezegenlerde Nasıl Batıyor? Kendi Gözlerinizle Görün

Mars, Venüs, Uranüs ve Satürn'ün ayı Titan'da güneş nasıl batıyor? NASA'nın yayınladığı video, bu gezegenlerdeki güneş batımının nasıl göründüğünü ortaya koyuyor.

26 Haziran 2020 11:00