Apple'ın M2 İşlemcisinden Heyecanlandıran Haber: Üretime Başlandı Bile...

Apple beş ay önce Mac'ler için ARM tabanlı ilk işlemcisini, Apple M1'i tanıttı. Bu işlemci şimdi teknoloji devinin yeni MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, en son iMac ve yeni iPad gibi en yeni ürünlerinden bazılarında kullanılıyor.
Şimdi, Apple'ın M1 Silicon işlemcinin halefini piyasaya sürmeye hazırlandığı görülüyor. Nikkei Asia'nın yayınladığı bir rapora göre, şirket M2 işlemcisi için seri üretime başladı bile. Konuyla ilgili kaynaklara atıfta bulunan raporda, yeni nesil işlemcilerin Temmuz ayından itibaren piyasaya sürülebileceği ve bu yılın ikinci yarısında MacBook'larda görülebileceği belirtiliyor. İşlemcinin diğer Mac ve Apple cihazlarına da dahil edilmesi bekleniyor.
Selefi gibi, M2 de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. tarafından 5 nanometre artı (N5P) teknolojisi kullanılarak inşa edilecek. Raporda, işlemcilerin üretiminin en az üç ay süreceği belirtiliyor. M2 işlemcisi CPU, GPU ve AI işlemcileri tek bir çatı altında topluyor.
Apple'ın bir sonraki Silikon yonga setiyle ilgili haberler, firmanın kendi özel ARM işlemcilerine geçiş konusundaki kararlılığının devam ettiğini gösteriyor. 21,5 ve 27 inç iMac'lerin yanı sıra iMac Pro ve Mac Pro gibi ürünlerinin çoğunda hala Intel işlemciler kullanılıyor. Apple, geçtiğimiz yıl ARM işlemcilere tam geçişin iki yıl süreceğini, ancak şirketin eninde sonunda Intel'in yonga setlerini ürünlerinden tamamen kaldıracağını belirtmişti.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın