Apple'ın Nispeten Ucuz, M2'li bir MacBook Pro Modeli Geliyor. Ama...

Apple'ın giriş seviyesi, nispeten uygun fiyatlı bir MacBook Pro üzerinde çalıştığı zaten tahmin ediliyordu. Ama bu bilgisayar, görünüşe bakılırsa üst seviye modellere oranla pek çok önemli özelliği sunmayacak!