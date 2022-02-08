Apple'ın Nispeten Ucuz, M2'li bir MacBook Pro Modeli Geliyor. Ama...

Apple'ın, M1 destekli mevcut 13 inç MacBook Pro'nun yerine yeni bir giriş seviyesi MacBook Pro sunmayı planladığını iddia eden Bloomberg teknoloji muhabiri Mark Gurman, bu bilgisayarın yeni nesil M2 işlemciyi kullanacağını söylüyor. Bilgisayar, Kasım 2022'de piyasaya sürülebilir. Daha önce bu bilgisayarın M1 işlemci ile sunulacağı iddia edilmişti.
9to5Mac tarafından bildirildiği üzere Gurman, şimdi de yeni MacBook'un yeni nesil Apple silikonunu kullanırken, aynı zamanda bazı özellikleri de bırakacağını düşünüyor. Daha önceki söylentiler, 13 inç'lik giriş seviyesi modelin Touch Bar kullanmayacağını zaten belirtiyordu. Ama görünüşe göre çok daha fazlasından feragat edilecek.
Gurman şöyle yazıyor: "Yeni giriş seviyesi MacBook Pro'nun Touch Bar'ı kaybederek üst düzey MacBook Pro'larla eşleşmesini beklerdim, ancak temel farklar daha fazla olacak. Daha az ekran, işlemci ve depolama... Ayrıca ProMotion veya miniLED de olmayacak."
Gurman'ın belirttiği üzere, bu olası MacBook Pro modeli, 120 Hz MiniLED ProMotion ekran gibi mevcut 14 inç ve 16 inç modellerden bazı sevilen özellikleri içermeyecek ve depolama ve işlem gücünün daha düşük olmasını bekleyebiliriz. Bunun getirisi ise, MacBook Pro serisinin en az bir modelinin nispeten uygun fiyatlı kalması olacak.
Sonuç olarak yeni nesil MacBook Pro'larının tamamının M2 işlemcinin etrafında yapılandırılmasını bekleyebiliriz. Ama özellikler konusunda "parayı veren düdüğü çalar" gibi bir durum oluşacak gibi görünüyor.
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