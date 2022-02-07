Apple'ın Mart Sürprizleri: iPhone SE 3, iPad Air 5 ve Yeni Bir Mac...

Apple, her zaman olduğu gibi, pek çok yeni ürünün tanıtımına hazırlanıyor. Bir kaynağa göre, 8 Mart Salı günü düzenlenecek bir etkinlikte iPhone SE 3, iPad Air 5 ve muhtemelen yeni bir Mac tanıtılacak.
Bloomberg, Apple'ın yeni cihazlarını tanıtmak için 8 Mart'ı veya buna yakın bir tarihi hedeflediğini bildiriyor. Bloomberg, bu bilginin "konu hakkında bilgisi olan insanlar" tarafından verildiğini söylüyor ve geçmişe bakıldığında yayının Apple ile ilgili tahminlerinin genellikle doğru olduğunu görebiliyoruz.
Tabii ki her zaman olduğu gibi bu planların ileride değişmesinin mümkün olduğunu unutmamak gerekiyor, ancak şimdilik Mart ayının başlarında bir sonraki Apple etkinliğinin düzenlenmesi olası gözüküyor. Firma, geçtiğimiz yıl Nisan ayında düzenlediği bir etkinlikte yeni bir iPad Pro ve yeni iMac'i tanıtmıştı.
Bloomberg, Apple'ın hem iPhone SE 3'e hem de iPad Air 5'e 5G ekleyeceğini söylüyor ve bu da daha önceki söylentilerle uyumlu. iPhone SE en son Nisan 2020'de güncellendi, en son iPad Air yenilemesi ise aynı yılın Ekim ayında tanıtıldı.
Yeni bir Mac söz konusu olduğunda ise yeni tanıtım ihtimalleri daha düşük görünüyor, ancak habere göre "Mart kadar erken bir tarihte de gelebilir". 2022 yılı boyunca çok sayıda yeni Mac sunulması bekleniyor ve bu yüzden hangi cihazın tanıtılacağını tahmin etmek pek kolay değil. Bloomberg, bunun Apple'ın "bir yıl içinde şimdiye kadarki en büyük yeni cihaz sunumu" olabileceğini söylüyor.
Hem iPhone SE 3 hem de iPad Air 5 hakkında şu anda çok fazla söylenti bulunuyor ve son Bloomberg haberi, Mart ayını bu cihazlar için bir tanıtım penceresi olarak öneren ilk haber değil. Her iki ürün de 2021 yılında güncellenmedi ve bu nedenle 2022'nin başları oldukça mantıklı gözüküyor.
iPhone SE 3'ün 5G desteğiyle sunulacağı ve bir OLED ekrana sahip olabileceği söyleniyor. Ancak tasarımın büyük ölçüde bir önceki sürüm ile aynı olması bekleniyor, bu nedenle yine de üstte ve altta kalın çerçevelere ve ana sayfa düğmesine sahip olacak.
iPad Air 5 ise bir iPad Pro'ya daha fazla para harcamamak için ikna edici bir seçenek olmaya devam edecek gibi görünüyor. 10,9 inçlik bir ekrana sahip olacağı söylenen iPad Air, görünüşe göre 2022'de iPhone SE 3 gibi OLED'e geçiş yapacak...
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