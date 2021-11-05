Apple'ın OLED Ekranlı Bir MacBook Üretmesi, Başka Bahara Kaldı!

Apple, iPhone'ları için yavaş yavaş OLED panelleri benimsedi. Ayrıca, OLED iPad'leri de piyasaya sürmeyi planlıyor. Gelişmiş ekran teknolojisinden gerçekten yararlanabilecek bir diğer ürün seçeneğinin ise MacBook serileri olduğu açık.
OLED panellerin lider üreticisinin Samsung Display olmasından dolayı Apple'ın anlaşılır bir şekilde Koreli holdinge yönelmesi gerekiyor. Söylenilenlere göre firma, OLED MacBook için panel almak adına Samsung ile görüşmelere başladı.
Samsung Display, dizüstü bilgisayarlar için zaten OLED ekranlar üretiyor. Birçok üretici, bu ekranları kullanan üst düzey dizüstü bilgisayarlar satıyor. Samsung, dizüstü bilgisayarlar için 90Hz yenileme hızına sahip OLED paneller üretmeye bile başladı.
Söylentilere göre Apple, ilk OLED MacBook'unu 2025'te piyasaya sürmeyi planlıyordu. Ancak artık bu planların ertelenebileceği düşünülüyor. Yine de 2023-2024'e kadar bir OLED iPad'in piyasaya sürülmesi söz konusu olabilir. Fiyatın ise MacBook için OLED yükseltmesini geciktirebilecek önemli bir konu olduğu bildiriliyor.
Samsung Display'in Apple'ın düşündüğü tek Koreli ekran üreticisi olmadığı da iddialar arasında. Apple'ın Samsung ile birlikte üzerinde çalıştığı 10.86 inçlik OLED iPad panel projesini iptal ettiği de söylentiler arasında yerini almış durumda.
Ayrıca, firmanın, dizüstü bilgisayarlarında kullanılacak OLED paneller için LG Display ile görüşmelerde olduğu da konuşuluyor. Hem Samsung Display hem de LG Display şu anda sırasıyla iPhone ve Apple Watch için OLED panel tedarik ediyor.
Yeterli tedariki sağlamak için siparişlerin iki şirket arasında bölünebilme olasılığı var. Ayrıca Apple'ın istediği fiyatlandırmaya daha iyi uyan tedarikçiyi tercih edeceği de tahmin edilebilir...
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