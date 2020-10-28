Apple'ın Önümüzdeki Yıl Tanıtacağı 2 Yeni AirPods, Neredeyse Belli Oldu

Söylentilere göre Apple, önümüzdeki yıl AirPods serisine iki yeni modeli daha eklemeyi planlıyor ve bunların biri beklenilen ikinci nesil AirPods Pro olacak. Diğeri ise bir giriş seviyesi AirPods olabilir. Bloomberg'in söylediğine göre giriş seviyesi AirPods, 2021'in ilk yarısında satışta olacak.
Giriş seviyesi modeli, 159 dolar ile en son geçtiğimiz yıl Mart ayında yenilenen standart AirPods'un üçüncü nesli olacakken, Pro sürümü ise 249 dolarlık mevcut Pro modelinin yerini alacak. Yeni AirPods Pro ile beraber geleceği söylenen önemli değişikliklerden biri ise, Samsung gibi rakiplerinin kulaklıklarını daha fazla anımsatan "köksüz tasarım" olacak.
Öte yandan giriş seviyesi AirPods'un ise şu andaki AirPods Pro'larda olduğu gibi kök çıkıntılarına sahip olmaya devam etmesi bekleniyor. Bu da TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo tarafından daha önce yapılan tahmin ile uyumlu gözüküyor. Ayrıca, standart kulaklıkların değiştirilebilir kulak uçları ve daha uzun bir batarya ömrüne sahip olması mümkün gözüküyor ancak görünene göre gürültü engelleme özelliği yine bulunmayacak.
Her iki kulaklığın da Apple'ın yeni kablosuz çipleri ile çalışacağı söyleniyor. İlginç bir şekilde yeni AirPods'ların yayımı, Apple'ın önümüzdeki yıl iPhone 12 serisinden itibaren artık iPhone kutularına EarPod kulaklıkları eklememe kararıyla aynı döneme denk geliyor. Bu yeni stratejinin yolda olan AirPods serisinin satışını nasıl etkileyeceğini ise zaman gösterecek.
Ayrıca Apple'ın, HomePod ve HomePod Mini arasında kalan yeni bir HomePod modeli daha geliştirdiğine yönelik bir söylenti de bulunuyor. Bunların yanı sıra gürültü engelleme özelliğine sahip bir çift kulak üstü kulaklık da iddialar arasındaki yerini alıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın