Apple'ın Önümüzdeki Yıl Tanıtacağı 2 Yeni AirPods, Neredeyse Belli Oldu

Apple, sadece birkaç ay sonra yeni bir AirPods Pro modeli daha tanıtabilir. Ama bu arada, seriye daha ucuz bir AirPods modeli daha eklenecek gibi görünüyor.