Saygı: Bir Ercüment Çözer dizisi BlueTV'de yayınlandı

Behzat Ç. dizisinin ünlü antikahramanı Ercüment Çözer'i konu alan Saygı dizisi BlueTV'de yayınlandı. Peki, Saygı dizisinin konusu ne? İşte detaylar...

Saygı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İlk fragman yayınlandı

BlueTV'nin iddialı yapımı 'Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi' bugün izleyiciyle buluştu. Saygı dizisi, Behzat Ç.'de Nejat İşler'in canlandırdığı ve Behzat komiserin azılı düşmanı olarak karşımıza çıkan 'Ercüment Çözer' karakterine odaklanıyor.

Peki, dizinin konusu ne? Blue TV'nin internet sitesinde Saygı dizisi için şu bilgiler paylaşılıyor:

Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer'in yolu, toplumdaki sapkınlık ve kötülüklerin içine sıkışmış iki genç olan Helen ve Savaş ile kesişir. Helen ve Savaş başlarına gelen olaylar sebebiyle adaletin elinden kaçanların peşine düşmeye karar verir. Bunu öğrenen Ercüment Çözer ise saygısızlara savaş açan bu ikiliye kendini polis olarak tanıtarak onların güvenini kazanmaya çalışır.

SAYGI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı Saygı dizisinin yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı oturuyor. Saygı dizisinde oyuncular Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner, Erkan Can, Rojda Demirer, Tansu Biçer bir araya geliyor.

SAYGI DİZİSİNDEN İLK FRAGMAN

Saygı: Bir Ercüment Çözer dizisinin Youtube'ta yayınlanan ve 'Evet, Nerede Kalmıştık' ifadesiyle sunulan fragmanı ise şöyle:

Nerede Kalmıştık? | Bir Ercüment Çözer Dizisi SAYGI | 27 EkimNerede Kalmıştık? | Bir Ercüment Çözer Dizisi SAYGI | 27 Ekim
“Evet, nerede kalmıştık?”  Bir Ercüment Çözer Dizisi #SAYGI 27 Ekim’de sadece BluTV’de.

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