Apple'ın Kasım Sürprizi, Dedikoduları Tavan Yapan AirTags Olabilir mi?

Uzun süredir dedikodusu yapılan, Apple'ın AirTags takip cihazlarının artık karşımıza çıkma zamanı gelmiş olabilir. İddiaya göre Apple, Kasım ayındaki bir etkinlik ile AirTags'ı tanıtacak.
Deneyimli tüyocu Jon Prosser, AirTags'in son testinin 6 Kasım tarihinde tamamlanacağını ve muhtemelen o tarihten sonraki 30 gün içerisinde tanıtıma hazır olacağını bir tweet aracılığıyla söyledi. Bu da Kasım ayında yapılacak bir duyuruyu oldukça muhtemel kılıyor.
Tabii ki Apple, henüz bu konuda veya Kasım ayında düzenlenecek bir etkinlik hakkında herhangi bir açıklama yapmış değil. Ancak 17 Kasım tarihinde planlanan ARM-tabanlı Mac'lerin odak olacağı bir etkinliğin planlandığı yönünde güçlü söylentiler bulunuyor.
Apple AirTags'in Haziran ayında WWDC etkinliğinde gözükeceğine veya iPhone 12 ile beraber tanıtılacağına yönelik tahminler de bulunuyordu. Ancak bekleyişimiz halen sürüyor ve belki de Kasım ayında düzenlenecek bir etkinlik bu sefer beklentileri haklı çıkartır.
Apple AirTags'in piyasada zaten var olan Tile takipçileri ile benzer bir görev üstleneceği, yani cihaz ve varlıklarınıza yapışarak kaybolduklarında var olan "-'imi bul" uygulamaları ile bunları bulmanıza yardımcı olacağı düşünülüyor.
Patently Apple tarafından kısa bir süre önce fark edilen patent başvuruları, diğer pek çok farklı cihazdan AirTags'i, çeşitli kablosuz standartları (Wi-Fi ve Bluetooth gibi) kullanarak bulabileceğimizi önermekteydi. Ayrıca dahili bir bataryadan da bahsedilmekte.
Belgeler, AirTags'in cihaz hakkında yerelleştirilmiş bilgileri çağırmak için de kullanılabileceğinden – bir QR kodu gibi düşünülebilir – ve hatta kaybolan eşyaları bulmanın yanı sıra duruşunuzu takip etmek ve düzeltmek için de kullanılabileceğinden bahsediyor.
Söylentilere göre iki farklı boyutta AirTags ile karşılaşacağız ancak bu küçük cihazların tam olarak ne oldukları ve tam olarak ne yeteneklere sahip olduklarını tartışmak için resmi tanıtımı beklemekte fayda var.
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