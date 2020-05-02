Apple'ın Sır Gibi Sakladığı Otomobili Apple Car'ın Camları, Böyle Olabilir

Yeni fark edilen bir Apple patenti, sürüş sırasındaki gizliliğe yönelik ciddi fikirler yürütüyor ve otomobilin penceresine sığacak bir teknolojinin hayalini kuruyor.
Yeni keşfedilen patentte saydamlığı ve renk tonu değişebilen bir otomobil penceresi tarif ediliyor. Bu sayede kullanıcı renk tonunu ve hatta farklı açılardan görünürlüğü değiştirebiliyor. Böylece yolcuların dışarıyı görmesi sağlanırken, içerinin görülmesi engellenebiliyor.
Patentteki heyecan verici bir ayrıntı, sensörlerin renk tonu ve yansıtma özelliklerini güneşe ve hava koşullarına göre otomatik olarak ayarlamaya yardımcı olması.
Teknoloji patentinde "ayarlanabilir renk tonu katmanları, ayarlanabilir yansıtma katmanları ve pencereye eklenecek ayarlanabilir pus katmanları" ayrıntılı olarak anlatılırken, ayarlanabilir parçaların "yerinde kullanılabileceği" söyleniyor ve bunların yanında "sabit kısmen yansıtıcı aynalar, sabit renk tonu katmanları ve / veya sabit pus katmanları"ndan da bahsediliyor.
Başvurusu Temmuz 2017'de yapılan patentin herkese yeni açıldığı anlaşılıyor. Bunun anlamı, Apple'ın uzun süredir teknoloji üzerinde çalıştığı ve teknolojiyi görmemize az kaldığı olabilir. Elbette, Apple'ın kendi otomobilini yapacağına dair henüz bir kanıt yok.
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