Apple'ın Toplantısında Başarısızlık Sözü Geçmedi
Apple'ın geçtiğimiz gün düzenlediği toplantıda başarısızlıklardan söz edilmedi
- Doğan Kürşat Aktaş
Apple tarafından geçtiğimiz gün düzenlenen ve şirket gelirlerinin ele alındığı toplantıda tahminlerin 9 milyon dolar altında kalan gelir rakamlarının sebepleri konuşuldu. Ancak Tim Cook ve yardımcıları, konuşma metninin pek dışına çıkmayarak kullanıcıların merak ettiği AirPods 2 ve Apple yayın servisinden bahsetmemeyi tercih etti.
Şirket aslında yeni yılın ilk gününün hemen ardından yapılan açıklamasında gelir rakamlarının resmi tahminlerin altında olacağını belirtmişti ancak bunun ardından geçtiğimiz gün yapılan toplantıda şirketi gelecekte bekleyen mücadelelerden ve yaklaşan kilometre taşlarından bahsedilmemesi büyük bir hata olarak akıllarda yer edindi.
Apple, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkarak birçok sosyal medya ağında gündem olan FaceTime hatası hakkında da bir açıklama yapmadı. FaceTime uygulamasında bulunan Group FaceTime özelliğindeki bir yazılım hatası, tüm iPhone sahiplerinin bir FaceTime aramasını kabul etmeseler dahi rızaları olmadan cihazlarının karşı taraftan dinlenmesini ve ön kameradan görüntü alınmasını sağlıyor. Apple ise bu durumla baş etmek için Group FaceTime özelliğini tamamen kapatma çözümüne yöneldi ve önümüzdeki bir haftalık süreçte bu hatanın düzeltileceğini açıkladı. Ancak işin ilginç yanı ise şirketin bu açıktan bir hafta önceden haberdar olmasına rağmen kullanıcılarını uyarmamış olma ihtimaliydi.
Apple, bu duruma dair olarak gelir toplantısında bir açıklama yapmadı ve bunun yerine Tim Cook, toplantıdaki konuşma metnine tamı tamına bağlı kalarak Apple'ın iPhone satışlarındaki düşüşe karşı diğer kategorilerde yaşanan gelir artışına dikkat çekmeyi tercih etti.
Güvenlik açıkları bir yana, Apple, merakla beklenen ancak şimdiye kadar haklarında sessizliğini bozmadığı iki ürün olan AirPods 2 ve AirPower kablosuz şarj yüzeyi ile ilgili bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan söylentiler Apple'ın kablosuz kulaklık ürünü olan AirPods'un ikinci neslinin 2019'un ilk yarısında tanıtılacağını öne sürmüş ve yeni nesil kablosuz kulaklıkların biyometrik sensörlere ve kullanıcıların sağlık durumunu takip edebilecek olan yeni sensörlere sahip olacağını iddia etmişti. Apple'ın sağlık alanına gösterdiği ilgi göz önüne alındığında bu iddiaların çok da uzak bir ihtimale işaret etmiyor olduğunu söyleyebiliriz.
AirPower kablosuz şarj cihazı ise iPhone X ile birlikte tanıtım etkinliğinde sunulan bir konsept olarak büyük bir heyecan uyandırmıştı. Fakat tanıtımın üzerinden bir seneden fazla zaman geçmiş olmasına rağmen ürünün ne zaman satışa sunulacağı ile ilgili soru işaretleri akıllardaki yerini korumayı sürdürdü. Konu ile ilgili tek gelişme, Apple'ın tedarik zincirinden gelen bir söylenti oldu. İddialara göre Apple'ın kablosuz şarj cihazı ile ilgili donanım sorunlarının giderilmesi tamamlandı ve cihazlar seri üretime girdi ancak henüz Apple tarafından bu konuda resmi bir açıklama gelmiş değil.
Apple'ın dikkatlice planlanmış etkinlikler dışında yeni ürün ve servis tanıtımı yapmadığını göz önüne alarak bu gelişmelerin beklendik olduğunu söyleyebiliyoruz. Gerçekçi olmak gerekirse, Apple'dan resmi olarak gelir rakamlarını duymak bile beklenilenin dışında bir gelişme. Ancak gözlerden kaçmayan bir detay ise şirketin gelir toplantısında duyurmak üzere pozitif gelişmeleri özellikle seçerek pozitif bir tablo yaratmaya çalışmış olması. Bu gelişmelere Apple Music'in 50 milyon aktif üyeye ulaşması da bulunuyor.
Toplantıda Cook basına yaptığı açıklamada iPhone gelirlerindeki sert düşüşü üç ayrı sebebe dayandırdı: daha az sübvansiyon, iPhone cihazlarının her güncelleme ile Apple tarafından yavaşlatılmasına karşı yükselen tepkilere karşı olarak başlatılan indirimli batarya değişimi programının telefon satışlarını olumsuz etkilemesi ve para birimlerinde yaşanan dalgalanmalar.
Toplantının soru-cevap kısmında Cook, iPhone XS, XS Max ve iPhone XR için belirlenen fiyatların yüksek olmasına dair bir soruya karşılık olarak "artık birçok operatörün cihaz anlaşmalarına karşılık olarak daha az destek teklifinde bulunduklarını" kaydetti ve operatörlerin bu tutumunun iPhone modellerini birçok kullanıcının erişiminin dışına ittiğini ileri sürdü. Apple, bu duruma bir çözüm olarak olarak her bir pazar için akıllı telefon fiyatlarında farklı ayarlamalar getirmeyi düşünüyor. Cook, bu duruma örnek olarak Türk lirasında yaşanan %33 değer kaybını göstererek bu durumun Apple'ın Türkiye pazarında elde ettiği gelirde 700 milyon dolarlık bir düşüşe sebep olduğunu belirtti.
Apple için iPhone satış rakamlarını korumak şirketin hedeflerinde birinci sırada geliyor. iPhone satışları, 2018'in dördüncü çeyreğinde getirdiği 51.2 milyar dolarlık gelir ile Apple'ın gelirlerinde yaklaşık %61.6 orana sahip. Bu sebeple AirPods 2 ve AirPower bu sene piyasaya sürülse bile sadece bu iki üründen sağlanan gelir ile iPhone gelirlerinde yaşanan düşüşün karşılanamayacağı açık. Bu sebeple, Apple'ın önceliklerinin net olduğunu söyleyebiliriz: Apple, değişen piyasa şartlarına karşılık olarak iPhone satışlarını korumanın yanı sıra çevrimiçi hizmetlere de ağırlık verecek. Bu yönde çalışmalarını sürdüren Apple, servislerini geçtiğimiz sene içerisinde 360 milyon kullanıcıya ulaştırmayı başardı ve bu, şirketin söz konusu servislerden 10.9 milyar dolar gelir elde etmesini sağladı.
Apple'ın merakla beklenen iPhone aksesuarlarını ne zaman piyasaya süreceği hala bir soru işareti ancak, Apple'ın geçtiğimiz gün düzenlediği toplantı, şirketin öncelikleri hakkkında bizlere farklı bir fikir veriyor. Cupertinolu teknoloji devinin hakkında çıkan dedikoduların da Nisan ayının ortasında tanıtılacak bir içerik akışı servisine işaret ediyor olması, Apple'ın çevrimiçi servislerde gördüğü potansiyeli belirtir nitelikte.
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