Apple'ın Yeni Beats Sürprizi Bu Olabilir!
Söylentiye göre Apple, daha önce satın aldığı Beats markasını kullanarak büyük bir sürprize hazırlanıyor!
Bir HomePod sahibi olmak istiyorsanız ve hala satın almadıysanız, biraz daha beklemek isteyebilirsiniz. Yeni söylentiye göre çok da başarılı olmayan Apple akıllı hoparlör ürününün daha hesaplı bir sürümü, Beats markası ile piyasaya sürülecek. Apple, Beats ses şirketini 2014'te satın almıştı ve o zamandan beri iki marka ile ilgili pek bir haber almamıştık. Ancak Beats markalı hesaplı bir HomePod iki markanın da girişimleri için faydalı olabilir.
9to5Mac'in hazırladığı rapora göre bu oldukça şüpheli bir söylenti, bu yüzden paçaları sıvamamakta fayda var. İki marka için de mantıklı bir hareket gibi görünse de, Beats markalı bir HomePod potansiyel müşterilerin aklını karıştırabilir. Fiyat için ise premium HomePod'ların 300 ile 350$ arası fiyatlarına kıyasla Beats HomePod'lar 200$ fiyata satışa sunulabilir.
Maalesef fiyattaki düşüş, bazı özelliklerden taviz verileceği anlamına da gelebilir. Yani Siri, Beats ile birlikte gelemeyebilir, bunun yanında daha düşük kaliteli ses ve donanım parçaları da söz konusu olabilir.
Farklı kaynaklar Beats HomePod'un bu yılın son aylarında piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Cihazın WWDC 2018'de tanıtılması da ihtimal dahilinde.
Ali Ruhi Öztürk
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