NASA'nın İnsanlığı Tekrar Ay'a Taşıyacak Dev Roketi Rampaya Çıktı

NASA'nın Artesmis görevinde kullanacağı dev roketi SLS, ilk fırlatma testleri için rampaya yerleştirildi. Eğer her şey yolunda giderse, ilk gerçek fırlatma çok yakında gerçekleşebilir.

19 Mart 2022 11:02

Levent Öztürk