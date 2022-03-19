NASA'nın İnsanlığı Tekrar Ay'a Taşıyacak Dev Roketi Rampaya Çıktı

Amerikan Uzay Ajansı NASA, yeni dev Ay roketini ilk kez fırlatma rampasına taşıdı. Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) adıyla anılan roket ve ona bağlı olan Orion kapsülü, sahte bir geri sayım için Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Pad 39B'ye götürüldü.
Eğer bu deneme başarılı olursa ve sonraki testler de sorunsuz tamamlanırsa, roket Ay'ın çevresine mürettebatsız test kapsülünü taşıyacağı görev için hazır ilan edilecek. Bu görev önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleşebilir.
Astronotların bu on yılın ikinci yarısında bir tarihte Ay'ın yüzeyine geri dönmek için daha sonraki SLS roketlerini kullanmaları hedefleniyor. Bu görevler, NASA'nın Artemis programı dediği planın bir parçasını oluşturuyor.
Tanıtımı izleyen ajans yöneticisi Bill Nelson, insanlı uzay araştırmalarının altın çağına girdiğimizi söyledi. Kennedy'de toplanan seyirci kalabalığına "Artemis nesli yeni sınırlara ulaşmaya hazırlanıyor" dedi ve ekledi: "Bu nesil astronotları Ay'a geri gönderecek ve bu sefer çığır açan bilimi yürütmek için ilk kadını ve ilk renkli insanı yüzeye çıkaracağız. NASA'nın Artemis programı, insanlığın Mars'a gelecekteki misyonlarına dev sıçramasının da yolunu açacak."
SLS devasa bir roket. 100 metrenin biraz altındaki boyu ile 1960'ların sonu ve 1970'lerin başındaki Apollo Satürn araçlarından daha güçlü olacak şekilde tasarlandı.
Sadece astronotları Dünya'nın çok ötesine göndermekle kalmayacak, aynı zamanda bu ekiplerin uzun süre uzak kalabileceği kadar çok ekipman ve kargo taşıyacak. Kennedy'nin Araç Montaj Binası'ndan (VAB) Perşembe günkü sunumu, herkesin ilk kez tüm farklı unsurlarını tamamen bir araya toplanmış olarak görmesi anlamında roketin ilk görünüşü oldu.
Dev Roket SLS Nasıl Taşındı?
Roket, Mobil Başlatıcı olarak bilinen bir destek portalına bağlı olarak taşındı. 120 metre yüksekliğinde ve 5.000 ton ağırlığındaki bu yapı, eskiden Satürn V'leri ve daha sonra uzay mekiklerini hareket ettiren aynı devasa taşıma aracının üzerinde oturuyordu.
Paletli taşıyıcı, saatte 1 kilometre hızın biraz üzerinde bir seyir hızıyla çok yavaş ilerliyor ve mühendisler çeşitli kontroller için aracı zaman zaman durduruyor.
Gerçek Fırlatma Ne Zaman Olacak?
Her şeyin mühendisleri memnun edecek şekilde ilerlediğini varsayarsak, NASA gerçek bir fırlatma tarihi belirleyebilecek. Mayıs ayının sonu bir olasılık olmaya devam ediyor, ancak daha büyük olasılıkla Haziran veya Temmuz gibi görünüyor.
Artemis-1 olarak adlandırılan bu asıl görev, roketin Orion mürettebat kapsülünü, Ay çevresinde genişletilmiş bir yörüngeyi içeren 26 günlük bir yolculuğa itecek. Test uçuşu için kapsülde kimse olmayacak. İnsanlı uçuş, birkaç yıl içinde ikinci bir görevde gerçekleşecek.
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