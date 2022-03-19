NASA'nın İnsanlığı Tekrar Ay'a Taşıyacak Dev Roketi Rampaya Çıktı

NASA'nın Artesmis görevinde kullanacağı dev roketi SLS, ilk fırlatma testleri için rampaya yerleştirildi. Eğer her şey yolunda giderse, ilk gerçek fırlatma çok yakında gerçekleşebilir.

  • Levent Öztürk
İnsanlığı Ay'a Taşıyacak Dev Roket Rampaya Çıktı
NASA/AUBREY GEMIGNANI

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