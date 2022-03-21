Galaxy A73 ve Galaxy A72 Karşı Karşıya: Yeni A73, A72'den Ne Kadar Farklı?

Samsung'un yeni orta sınıf amirali Galaxt A73 ve selef model Galaxy A72 arasındaki farklar neler? Sizler için karşılaştırdık...

  • Ercan Uğurlu
Galaxy A73 ve Galaxy A72 Karşı Karşıya!

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