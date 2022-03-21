Galaxy A73 ve Galaxy A72 Karşı Karşıya: Yeni A73, A72'den Ne Kadar Farklı?

Samsung, yeni Galaxy A serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Bunlar arasında Galaxy A73 ile Galaxy A53 modellerini sergileyen şirket, bu yıl da yeni A serisi ile çok satmayı planlıyor. Geçtiğimiz yıllarda özellikle Galaxy A51 ve Galaxy A52 modelleriyle önemli bir başarı sağlayan Güney Koreli şirketin bu yıl da aynı başarıyı Galaxy A53 ile sürdüreceği düşünülürken, öte yandan daha büyük model Galaxy A73 de Galaxy A72'nin yerini alıyor. Peki, Galaxy A73 ile Galaxy A72 arasındaki farklar neler?
Galaxy A73, Galaxy A72 ile aynı ekran boyutunu paylaşıyor. Telefonlarda 6.7 inç büyüklüğünde AMOLED Infinity-O ekran yer alırken, Galaxy A73'de farklı olarak bu kez 120Hz tazeleme hızı desteğine sahip bir ekran mevcut. Galaxy A72'nin ekranı 90Hz tazeleme hızı içeriyordu.
Öte yandan Galaxy A72, Galaxy A73'ün Snapdragon 778G yonga setinden daha yavaş olan Snapdragon 720G işlemci bulunduruyordu. Bu anlamda işlemci noktasında da Galaxy A73 revize edilmiş. Her 2 telefonda da 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri bulunuyorken, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri mevcut ve microSD kart desteği sunuluyor. Bağlantı konusunda ise Galaxy A73, 5G desteğiyle Galaxy A72'den ayrılıyor. Galaxy A72, sadece 4G desteği içeriyordu.
Kameralara geldiğimizde, Galaxy A73'de 108 MP ve OIS desteğine sahip ana kameranın kullanıldığını görüyoruz. Galaxy A72'de 64 MP ana kamera varken, diğer kameralarda bir değişiklik yok. Telefonlar, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamerayı paylaşıyor.
Galaxy A73, kutudan Android 12 tabanlı One UI 4.1 yazılımıyla çıkıyor. Galaxy A72 ise Android 11 tabanlı One UI 3.1 sürümünü kullanıyordu. Elbette telefonlar güncelleme konusunda Samsung'un garantisi dahilindeler.
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