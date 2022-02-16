Araba nasıl yıkanır? Adım adım püf noktalar

Arabalar birkaç haftada bir yıkanır. Hareket ettirmeseniz bile, kiri çekiyor gibi görünür. Elbette oto yıkamaya gidebilirsiniz ama kendiniz yıkamak isterseniz, işte arabanızı nasıl düzgün bir şekilde yıkayacağınıza dair ipuçları.
Araba yıkamak önemlidir. Yıpranmayı önlemeye yardımcı olur ve fark etmediğiniz taş kırıntıları gibi küçük hasarları görebilirsiniz. Ayrıca lastik basıncını kontrol etmek için de en iyi zamandır. İşte arabanızı düzgün bir şekilde yıkamak için bazı ipuçları.
İyi Malzeme Seçimi
- En az 10 litrelik iki kova ile başlayın. En ideali, kiri altta tutan ızgaralı kovalardır. Bu kovalar, kiri araca yeniden taşımanızı ya da boyaya zarar vermenizi engeller.
- Bir kovaya temiz su, diğerine pH nötr araba şampuanı koyun. Ayrıca bir mikrofiber beze veya araba yıkama eldivenine de ihtiyacınız var.
- Lastiklerinizi temizlemek için büyük bir sünger ve sert bir fırça işinize yarayabilir.
- Ayrıca şunları da hazırlayabilirsiniz: arabayı durulamak için bir bahçe hortumu, bir saç kurutma makinesi (normal bir saç kurutma makinesi yeterlidir).
Yukarıdan Aşağıya Yıkayın
- Arabanızın durumunu kontrol ederek başlayın.
- Arabanızı düzgün bir şekilde yıkamak için doğrudan güneş ışığı almadığından emin olun.
- Ön cam sileceklerini kaldırarak cam temizliği için gerekli hareket alanını sağlayın.
- Ilık boya arabanızı çok çabuk kurutur ve boyadaki kuru şampuandan çirkin lekeler kalır. Mikrofiber yıkama eldivenlerini su kovasına koyun.
- Arabayı yukarıdan aşağıya ıslatarak işleme başlayın. Bunu bir bahçe hortumu ile yapabilirsiniz. Yüksek basınçlı bir temizleyiciden daha iyi sonuç verir.
- Ardından su kovasından yıkama eldivenlerinden birini alıp şampuan kovasından geçiriyorsunuz. Yine yukarıdan aşağıya doğru aracı köpüklemelisiniz.
- Birkaç yıkama eldiveniniz varsa, birini aracın üstü için, birini yanlar için ve diğerini de jantlar için kullanın. Eldivende araç şampuanı yoksa, önce su kovasından, ardından şampuan kovasından geçirin ve devam edin. Son olarak ya jant spreyi ile jantları temizleyebilirsiniz.
- Bunu yaptıktan sonra arabayı bahçe hortumu ile durulayın ve saç kurutma makinesi veya yumuşak havlu ile kurulayın. Bezi, boyanın üzerine hafifçe sürün. Ayrıca yağmur yağıyorsa, son durulamayı sağanak yağışa bırakabilirsiniz. Ardından aracın iz bırakmadan kuruduğunu da göreceksiniz.
- Yağmur suyunu bir varilde toplayıp arabayı durulamak için kullanırsanız da olur. Daha sonra arabayı cilalayabilirsiniz.
Sert Lekelerden Kurtulurken Dikkat
- Boya yüzeyine zarar veren kuş pisliği ve böcek kalıntıları gibi lekeleri temizlerken dikkat etmenizde fayda var. Bunları sertçe ovalamak yerine nemli veya sabunlu bir bezin altında bir süre beklettikten sonra nazikçe çıkarabilirsiniz.
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