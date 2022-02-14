Toyota, Elektrikli Otomobiller İçin Manuel (Düz) Vites Seçeneğinin Peşinde!

Toyota, manuel vitesli elektrikli araçlar için bir patent başvurusunda bulundu. Peki, elektrikli otomobilde düz vites olur mu; olursa nasıl olur?

14 Şubat 2022 16:08

Levent Öztürk