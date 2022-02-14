Toyota, Elektrikli Otomobiller İçin Manuel (Düz) Vites Seçeneğinin Peşinde!

Manuel (düz) vitesli arabaları seven pek çok kişi bulunsa da, günümüzde sürücülerin çok büyük bir kısmı vites geçişleriyle araçların ilgilenmesini tercih ediyor. Bu nedenle, yeni araçlarda manuel vites seçenekleri giderek azalıyor ve elektrikli araçlar daha yaygın hale geldikçe de bu akım devam edecek gibi görünüyor.
Peki ya elektrikli araçlar manuel şanzımana sahip olabilseydi? Böyle bir seçenek, istediğiniz zaman bir "debriyaj" ve bir vites kolu ile vites değiştirmenize imkan tanırken, istediğinizde vites değiştirmeden sürmesine izin verebilir. Teslarati tarafından Cuma günü yayınlanan bir habere göre Toyota'nın düşündüğü gelecekte, en azından böyle bir seçenek olabilir.
Toyota'nın elektrikli otomobillerde kullanılacak bir manuel şanzıman için bir dizi patent başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Toyota'nın patentte önerdiği sistem hemen her şey için "sahte" önekini kullanıyor: Sahte debriyaj pedalı, sahte vites. Başka bir deyişle bu sistem, gerçek bir araçta gördüğümüzden ziyade bir yarış oyununda vites değiştirmek gibi olabilir.
Bir EV'de manuel şanzımanı çalıştırmanın püf noktası, vites değiştirmeyi kolaylaştırmak için motorun torkunu ne zaman ve ne kadar azaltması gerektiğini bilmekten geçiyor. Toyota'nın patent başvurusu, gücünü içten yanmalı bir araca göre modelleyen bir motor kontrol cihazını gösteriyor. Bu karşılaştırmayı, orijinal NES konsolu ile bu konsolun yarı boyutunda olan ancak tek bir SD kart ile yüzlerce ve hatta binlerce oyun çalıştırabilen bir emülatör arasındaki fark gibi düşünebilirsiniz. Her ikisi aynı şeyi yapsa da, bunu farklı teknolojilerle gerçekleştiriyor.
Toyota'nın sadece bu teknolojiyi tamamen geliştirmek için değil, aynı zamanda onu üretime geçirmek için çeşitli bürokrasi aşamalarından geçmesi şart. Ve şimdilik, gerekli zamanı ve parayı harcaması pek olası görünmüyor. Yine de firmanın en azından bu sistemi göz önünde bulundurduğunu bilmek güzel...
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