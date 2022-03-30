Arama Motorlarındaki Gizli Tehlike: 4,1 Milyon Web Sitesinde...

Günümüzde Dünya'da kötü niyetli yazılım bulaşmış 4,1 milyon web sitesi olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam, sertifika sağlayıcısı Sectigo firmasının analizi üzerinden elde edildi.
Asıl büyük tehlike, bu sitelerin büyük kısmının (yüzde 93) kara listede yer almaması ve arama motorlarının arama sonuçlarında kolayca çıkıyor olması. Bu kötü niyetli yazılımlar arasında en popüleri, sitelerin üçte birinde kendisini gösteren Filehacker.
Sectigo, bu sitelerin saldırıları otomatikleştirdiğine inanıyor. 2021'de botlar, insanlardan 5,5 kat daha fazla trafik oluşturdu ve bu, site başına haftalık ortalama 2.300'den fazla bot ziyaretine denk geliyor. .Aynı zamanda, insan trafiğinin hacminin de azaldığı belirtiliyor.
Sectigo'dan Jason Soroko, "Kötü amaçlı botlar programlı olarak web sitelerini ziyaret edebilir ve veri çalmak veya kötü amaçlı yazılım eklemek gibi saldırılarını gerçekleştirmek için koddaki güvenlik açıklarını belirleyebilir" diyor.
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