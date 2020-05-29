Kediler insanları kandırıyor mu? Kedi beyni hakkındaki tüm gizemler!

Kediler sahiden zeki hayvanlar mı? Köpekler için daima akıllı denir ama kedilere oranla ne kadar akıllılar? Kedilerin beyinleri hakkında yapılan bilimsel araştırmalar, bu sevimli hayvanlar hakkında şaşırtıcı bilgiler ortaya koyuyor...