"Arkaya Dokun" İçin iOS 14 ve Android 11'i Beklemenize Gerek Yok

iOS 14 ve Android 11 güncellemeleri, "arkaya dokun" (back tap) işlevini mobil platformlara getirecek. Android 7.0 veya üzerini kullanıyorsanız, bu işlevi şimdiden kullanmanız mümkün.
Android'de telefonun arkasına vurarak belirli eylemleri çalıştırmak için Tap, Tap uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Açık kaynaklı bu uygulama, Android 11 beta'da bulunan ve daha sonra kaldırılan arkaya çift dokunma işlevini geri getiriyor. Uygulama, orijinal işleve oldukça yakın bir deneyim sunuyor.
Uygulamanın performansı ise cihaza göre değişiyor. Boyutu ve şekli Pixel 3XL, Pixel 4 veya 4XL'ye benzeyen cihazlarda işlevin daha iyi çalıştığı söyleniyor.
Tap, Tap'ın .APK dosyası geliştiricinin XDA sayfasından veya GitHub sayfasından indirilebiliyor
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