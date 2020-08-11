"Arkaya Dokun" İçin iOS 14 ve Android 11'i Beklemenize Gerek Yok

iOS 14 ve Android 11 ile gelmesini beklediğimiz, telefonun arkasına vurarak belirli görevleri yerine getirmenizi sağlayacak olan "Arkaya dokun" işlevine şimdiden kavuşmanın yolunu açıklıyoruz.