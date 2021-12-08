Artık Uçaklar Gibi, Dünya Gezegeninin de Bir Kara Kutusu Olacak!

Uçaklar gibi, artık Dünya'nın da bir kara kutusu olacak... Dünya medeniyetlerinin çöküşünü adım adım kaydedecek bir kara kutu oluşturuluyor!