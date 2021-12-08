Artık Uçaklar Gibi, Dünya Gezegeninin de Bir Kara Kutusu Olacak!

Uçaklar gibi, artık Dünya'nın da bir kara kutusu olacak... Dünya medeniyetlerinin çöküşünü adım adım kaydedecek bir kara kutu oluşturuluyor!

Dünya'nın da kara kutusu olacak

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