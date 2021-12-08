Artık Uçaklar Gibi, Dünya Gezegeninin de Bir Kara Kutusu Olacak!

2022'nin başlarında Avustralya, Tazmanya'nın batı kıyısındaki bir granit ovası üzerine hiçbir zaman yok olmayacak bir "kara kutu" inşa edilecek. Amaç, iklim felaketine yönelik "attığımız her adımı" kayıt altına alarak, gelecekteki uygarlıkların anlaması için bir kayıt sağlamak. Pazarlama iletişimi şirketi Clemenger BBDO tarafından Tazmanya Üniversitesi araştırmacıları ile işbirliği içinde yürütülen proje şu anda beta aşamasında ve web sitesinden bilgi toplamaya başladı.
Bir otobüs büyüklüğündeki yapı, on santimetre kalınlığında çelikten meydana gelecek ve güneş panelleriyle kaplanacak. İç kısmı, atmosferdeki karbondioksit seviyeleri ve ortalama sıcaklıklar gibi iklim değişikliği ile ilgili verileri toplayan "depolama sürücüleri" ile doldurulacak. Ayrıca, bir algoritma kullanarak internette dolaşacak ve tweetler, gönderiler, haberler ve manşetler toplayacak.
Geliştiriciler, depolamanın 30 ila 50 yıl içinde dolacağını tahmin ediyor. Depolama kapasitesini artırma ve daha uzun vadeli bir çözüm sağlama planları var, ancak yapının nasıl korunacağı belli değil. Güneş panelleri nasıl korunacak ve bozulduklarında nasıl değiştirilecekler? Vandalizm veya sabotaja karşı nasıl korunacak? Büyük yerleşim alanlarından çok uzakta olması onun sağ kalmasına yeterli olacak mı? Tüm bunların yanıtlarını zamanla öğreneceğiz...
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