Bir İnsan Bir Robot ile Evlenebilir mi? Dijiseksüelite Aileyi Tehdit Ediyor

"Robotlara ilgi duyma eğilimi" olarak tanımlanan dijiseksüelite, tüm dünyada yayılan bir trend olarak dikkat çekiyor. Peki, bir insan bir robot ile evlenebilir mi?