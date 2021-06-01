Aruba, Sektörün Kurumsal Seviyedeki İlk Wi-Fi 6E Çözümlerini Sunuyor

Yeni Wi-Fi 6E ürün ailesi yüksek bant genişlikli uygulamalar ve kullanım senaryolarını desteklemek için daha yüksek performans, daha düşük gecikme süresi ve daha fazla veri hızı getirmek için 6 GHz bandından yararlanıyor.