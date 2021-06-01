Aruba, Sektörün Kurumsal Seviyedeki İlk Wi-Fi 6E Çözümlerini Sunuyor

Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi Aruba (NYSE: HPE) bugün, 630 Serisi kampüs erişim noktalarıyla başlayan kurumsal seviyedeki Wi-Fi 6E çözüm setini duyurdu. Wi-Fi teknolojisinin en son inovasyonu Wi-Fi 6E ile 6 GHz bandında çalışacak kablosuz interneti kullanan cihazlar, neredeyse 20 yıllık bir sürede ortaya konan en büyük Wi-Fi kapasite genişlemesinin bir ürünü: 2020 yılının nisan ayında Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından verilen karara göre ABD'de 6 GHz bandını artık lisanssız bir şekilde kullanmak mümkün. Wi-Fi teknolojisinde halihazırda kullanılan radyo frekans spektrumunun ikiye katlanması yayınlarda daha az tıkanıklık yaşanmasını, kanalların genişlemesini ve internet bağlantı hızının artmasını sağlar. Böylece birçok sektörde bir dizi inovasyonun imza atılmasına olanak tanınır. FCC'nin 6 GHz bandını açma kararından bu yana 1,3 milyardan fazla insana ev sahipliği yapan 39 ülke daha Wi-Fi 6E için 6 GHz lisanssız bandı faaliyete soktu. (Kaynak: Wi-Fi Alliance)
Günümüzde, kurumlar halihazırda bant genişliği gerektiren video kullanımlarını ve ağlarına bağlanan hem istemci hem de Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarının sayısını artırdıkça, aynı zamanda buluta geçişi hızlandırdıkça, Wi-Fi'a talep de aynı doğrultuda yükseliyor. Bunun sonucunda, kablosuz ağlar aşırı yoğunluk yaşıyor ve uygulama performansı sekteye uğruyor. Kullanıcı deneyiminin olumsuz etkilenmesi ağdaki tüm kullanıcıları hayal kırıklığına uğratır ve üretkenliği düşürür. Bu durum ise dijital girişimleri riske atar ve inovasyon üzerinde baskı oluşturur.
Wi-Fi Alliance (WFA) Kıdemli Başkan Yardımcısı Kevin Robinson "Bağlanabilirliğe artan taleple birlikte Wi-Fi 6E, daha önce benzeri görülmemiş multi-gigabit bantla daha yüksek bağlantı hızı, daha yüksek verim ve düşük gecikme süreleriyle 6 GHz bandındaki süper geniş 160 MHz kanallarının avantajından yararlanıyor" diyor ve ekliyor: "Bu durum, gelişmiş inovasyonlar ve heyecan verici birçok hizmeti beraberinde getirecek. WFA'nın uzun soluklu üyelerinden Aruba olarak, kurumların video konferans, uzaktan doktor muayenesi ve uzaktan eğitim gibi kritik faaliyetlerine daha çok destek verecek Wi-Fi 6E çözümlerini piyasaya sürmekten ve buna öncülük etmekten gurur duyuyoruz."
Pazar araştırma şirketi 650 Group'un yaptığı bir çalışmaya göre, Wi-Fi 6E önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hızla benimsenecek ve 2022'de 6 GHz bandını destekleyen 350 milyondan fazla cihaz piyasaya sürülecek. 650 Group, 2022'de Wi-Fi 6E kurumsal erişim noktalarında yüzde 200'lük birim artışı beklentisinde.
Aruba'nın yeni Wi-Fi 6E çözümleri, Kenar Teknolojileri tek bir çatı altında toplamak, otomatize hale getirmek ve daha güvenli kılmak için sektörün ilk yapay zeka destekli, bulut yerel platformu inovatif ürün Kenar Servisleri Platformu'nun (Aruba ESP) bir parçasıdır. Kenar ağlardaki sorunları gerçekleşmeden önce tahmin edip çözebilen Aruba ESP'nin temeli yapay zeka operasyonlarına (AIOPs) dayanıyor. Ağ güvenliğinde Sıfır Güven (Zero Trust) Politikası izleyen ve hem kampüs hem de şubeleri tek bir çatıda toplayan, etki alanları üzerindeki verilerin hepsini bir platformda sürekli analiz eden ve bu süreci otomatik hale getiren Aruba ESP, anormallikleri bularak kendi kendine optimize eder ve ağdaki bilinmeyen cihazları tespit edip, güvence altına alır.
Aruba'nın yeni Wi-Fi 6E'yle getirdiği yeniliklerle kurumlar geliştirilmiş kapasitenin avantajlarından yararlanıyor. 6 GHz bantla daha geniş kanallar ve 3,9 gigabit hızla maksimum toplam verimlilik, sinyallerdeki parazitleri ciddi biçimde azaltır. Böylece hizmetlerde düşük gecikme süresi, yeni nesil birleşik iletişim, artırılmış ve sanal gerçeklik (AR/VR), IoT ve bulut gibi uygulamalar için yüksek bant genişliği sağlanır. Buna ek olarak, 5 GHz ve 6 GHz bantları arasındaki paraziti en aza indiren yeni bir ultra üç bant filtreleme özelliği sayesinde kurumların yeni spektrumu kullanımı gerçekten de en üst düzeye çıkabilir.
Ağ yöneticisi ve Chapman Üniversitesi'nde kurumsal mimar Mike Ferguson, ''Dijital dönüşümümüzde ilerledikçe, ağımıza sürekli olarak IoT cihazları ekliyoruz ve Ethernet yerine birincil ağ bağlantımız olarak Wi-Fi'ye geçiyoruz. Öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz ve personelimiz için video akışı, video iletişimi ve AR / VR gibi araştırmanın yanı sıra hyflex öğrenimini ve eğlenceyi destekleyen, görev açısından kritik, yüksek bant genişliğine sahip geniş bir uygulama dizisini desteklememiz isteniyor.'' Diyor ve ekliyor, ''Aruba'nın Wi-Fi 6E AP'leri ile, sadece kısa vadeli ihtiyaçlarımızı desteklemekle kalmayacağımızdan, aynı zamanda büyümek için yerimiz olacağından eminiz, bu da tüm kullanıcılarımızı mutlu edecek, rekabeti arttıracak ve bu ağ dağıtımının yaşam döngüsünü %50 uzatmamıza izin verecek.''
Aruba 630 Serisi Erişim Noktalarının Öne Çıkan Özellikleri
- 3,9 gigabit maksimum toplu veri hızına ulaşan ve ultra üçlü bantta paraziti en aza indiren 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz içeren üçlü bant kapsam altına alınır
- Yüksek çözünürlüklü video ve AR/VR gibi yüksek bant genişliği isteyen uygulamaları destekleyen ve düşük gecikme süresi sağlayan 6 GHz'de yedi adede kadar çıkan 160 MHz kanal
- PoE gücü için mevcut IEEE 802.3at standardında çalışarak halihazırda kullanılan güç kaynaklarını söküp atıp, değiştirmeye gerek kalmaz
- WPA3 ve Enhanced Open'ın gelişmiş güvenlik özellikleriyle veri ve parolaları daha iyi korur
- 1-2,5 Gbps için iki adet HPE Smart Rate Ethernet portuyla esnek yük devretme gerçekleşir ve bununla birlikte hem veri hem de güç için bir bağlantı noktasından diğerine kesintisiz akış sağlanır
- Radyo kaynaklarını dinamik biçimde dağıtıp ve ayarlayıp, gecikme sürelerine duyarlı ve yüksek bant genişliği kullanan uygulama performansı garantisi
- Kampüs, şube ve uzaktan konuşlandırmayı ele almak için bulut ve denetleyicinin yer aldığı ya da denetleyici olmaksızın operasyon biçimleri
Astronics CSC Başkanı Mike Kuehn, ''Her yerde bulunan kablosuz bağlantıya yönelik tüketici iştahı, ister evinizde ister dünyanın her tarafında sınırsızdır.'' Diyor ve ekliyor, '' Aruba'nın yeni Wi-Fi 6E AP'si, havacılık ve savunma endüstrileri için ileri teknolojilerin önde gelen bir küresel sağlayıcısı olarak - dünyanın en büyük havayollarından bazıları dahil - yeni, geliştirilmiş ve müşterilerimiz için daha güvenli bir kablosuz deneyimdir.''
Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi Aruba'nın başkan yardımcısı ve kablosuz teknolojilerden sorumlu CTO'su Chuck Lukaszewski "Aruba, müşterilerimizin kurumsal hedeflerinin gerçekleşmesi için güvenilir, hızlı, yüksek kapasiteli ve güvenli bir bağlantıyı tam anlamıyla sağlamaya yarayan Wi-Fi inovasyonlarında 20 yıldır liderliğini koruyor" diyor ve ekliyor: "2016'dan beri 6 GHz bandının dünya genelinde faaliyete girmesi için büyük çaba harcadık. Dolayısıyla 6 GHz bandının getirdiği devasa kapasite artışından müşterilerimizin yararlanabilmesi için kurumsal seviyede Wi-Fi 6 çözümlerini piyasaya süren ilk üretici olmaktan son derece gurur duyuyoruz."
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