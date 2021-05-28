Efsane İşletim Sistemlerini, Sadece Tarayıcınızı Kullanarak Deneyin!

Windows 95, PC DOS5, Classic Macintosh ve fazlası... Bir döneme damga vuran 7 efsane işletim sistemini, sadece tarayıcınızı kullanarak deneyebileceğinizi biliyor musunuz?