Efsane İşletim Sistemlerini, Sadece Tarayıcınızı Kullanarak Deneyin!

Günümüzde kullandığımız bilgisayarlar birkaç yıl öncesinin bilgisayarlarına göre çok daha güçlü ve gelişmiş özellikler sunuyor. Tabii ki bununla birlikte, kullanılan işletim sistemleri de kullanıcılarına neredeyse sınırsız imkanlar sağlıyor.
Ama bu durum, özellikle belli bir yaşın üzerindeki kullanıcıları için eski günlerin özlemle anılmasına engel değil. Biraz geriye gidip eskiden kullandığımız işletim sistemlerine göz atmak, hiç kuşkusuz eğlenceli olacaktır.
Bunu yapmak için eski bir işletim sistemini bilgisayarınıza kurmak zorunda da değilsiniz. Aşağıda bulacağınız 7 işletim sistemi bağlantısı, hepsini web tarayıcınız üzerinden deneme şansına sahip olmanızı sağlayacak.
Windows 95
Ağustos 1995'te piyasaya sürülen Windows 95, sonraki on yılın belirleyici işletim sistemlerinden biriydi. Bugün neredeyse hepimizin kullandığı Windows'un temelini attı. Başlat menüsü ve Görev Çubuğunu hayatımıza soktu ve ilk kez bir Windows işletim sistemi, dosya ve disk erişimi için MS-DOS'tan sıyrıldı. Yukarıdaki bağlantıya tıkladığınızda sizi, Windows 95 OSR2 sürümü çıkacak.
Tam ekran moduna geçmek ve fareyi etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için sağ üst köşedeki kontrolleri kullanabilirsiniz. Tüm tarayıcı tabanlı işletim sistemi sürümlerinde olduğu gibi, yaptığınız değişiklikler oturumlar arasında kaydedilmeyecek.
Classic Macintosh
1984'te Apple, ilk Macintosh bilgisayarını piyasaya sürdü. Çığır açan bir bilgisayardı ve bir grafik kullanıcı arayüzü sunan ilk tüketici PC'si oldu.
Bu Macintosh emülatörü de, işte bu bilgisayarın işletim sistemini çalıştırıyor. System 7.0.1'i üç eski Mac uygulamasıyla (MacPaint, MacDraw ve Kid Pix) birlikte deneyebiliyoruz. Önemli ölçüde az sistem kaynağı gerektirdiğinden, son derece hızlı yüklenebiliyor.
Macintosh Plus
İlk Macintosh bilgisayarın piyasaya sürülmesinden iki yıl sonra Apple, karşımıza yeni bir seçenekle çıktı: Macintosh Plus.
Apple'ın fahiş fiyatlara olan tutkusunu yansıtan bilgisayar, 2.600 dolarlık fiyat etiketine sahipti. Bilgisayar 1MB RAM (ve 4MB'ye kadar destek) ile geldi, yedi çevre birimini destekliyordu ve 800KB disket sürücüsüne sahipti.
Bu bağlantı size, işte bu bilgisayarın işletim sistemini deneme imkanı sunuyor. 1986 yılına gelindiğinde, önemli ölçüde daha fazla uygulama ve oyun mevcuttu.
Windows 3.1
Windows 3.1, Nisan 1992'de orijinal Windows 3.0'ın yerine geçerek raflarda yerini aldı. Benzer ismine rağmen, selefine göre büyük iyileştirmeler sundu. En önemlisi, TrueType yazı tipi sistemi idi. Bu yenilik, işletim sistemini ilk kez bir masaüstü yayıncılık güç merkezine dönüştürdü. Yerel olarak üç yazı tipi mevcuttu - Arial, Courier New ve Times New Roman.
İlk kez görülen diğer özellikler arasında sürükle ve bırak, MS-DOS uygulamalarında fare desteği ve Program Yöneticisi uygulaması yer alıyordu. Teorik maksimum bellek sınırı 4GB idi, ancak pratikte 256MB idi.
Windows 3.1 emülatörü, Mayın Tarlası ve Solitaire gibi klasik oyunlar, Yazma, Boya Fırçası gibi donatılar ve hatta Kontrol Paneline erişim sunuyor.
PC DOS 5
Apple ve Commodore, Mac ve Amiga bilgisayarları ile pazara hükmetmeye çalışırken, bir anda ortaya IBM çıktı ve IBM PC serisiyle fırtınalar estirmeye başladı.
İlk IBM PC'ler 1981'de satışa çıktı, ancak PC DOS 5'in bu emülasyonu 1986 güncellemesinde çalışıyor: IBM PC XT 286. XT 286, 640KB RAM, 20MB sabit disk ve 6MHz işlemciye sahipti.
PC DOS 5'in kendisi 1991'de piyasaya sürüldü ve tarihteki en önemli DOS revizyonlarından biri oldu. Belki daha da önemlisi, Microsoft ve IBM'in tam kodunu paylaştığı DOS'un son sürümüydü.
PC DOS 5 emülatörü üç klasik oyun sunuyor: Wolfenstein 3D, orijinal Civilization ve Monkey Island.
Mac OS X 10.7
Mac OS X Lion olarak da bilinen Mac OS X 10.7, listemizdeki en yeni işletim sistemi. Temmuz 2011'de yayına girdi. Diğer işletim sistemleri gibi, Mac OS X 10.7 de Apple kullanıcıları için birçok "ilk" anlamına geliyordu. Örneğin, AirDrop ve Launcher uygulamasını ilk kez gördük ve emoji ve FaceTime ile birlikte gelen ilk Mac işletim sistemi buydu.
Ne yazık ki, modern kısıtlamalar, Mac OS Lion emülatörünü diğer sistemlerden daha kısıtlı hale getiriyor. Yalnızca masaüstüne, menülere ve bazı temel sistem bilgilerine erişebilirsiniz. Ancak yine de işletim sisteminin neye benzediğine dair bir fikir edinmeniz mümkün.
Windows 1.01
Kasım 1985'te piyasaya sürülen Windows 1.01, Bill Gates'in işletim sisteminin halka açık ilk sürümüydü. İşletim sistemi esasen MS-DOS için grafiksel bir ara birimdi. Başka bir deyişle, aslında bir MS-DOS programı olarak çalışıyordu.
İşletim sistemindeki uygulamalar Hesap Makinesi, Takvim, Pano Görüntüleyici, Saat, Not Defteri, Paint, Reversi, Cardfile, Terminal ve Write'ı içeriyordu. Hepsi bu emülatörde mevcut.
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