DSÖ'den Yeni Uyarı: "Aşıya Dirençli COVID-19 Tehlikesi Kapımızda Olabilir"

Dünya Sağlık Örgütü, devletlerin normalleşme kararlarına rağmen COVID-19 salgınının bitmekten çok uzak olduğunu, hatta aşıya direnç gösterecek COVID-19 tehlikesinin kapıda olabileceğini söylüyor!

20 Temmuz 2021 00:03

Levent Öztürk