Geçmişte İspanyol gribi nasıl bitmişti? Virüs yok olmuş muydu?

Gündemimiz koronavirüs... Salgının ne zaman biteceğini henüz kimse tam olarak bilemiyor... Geçmişe bakalım: Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından patlak veren İspanyol Gribi 2 yıl içinde etkisini kaybetmişti. Peki, İspanyol gribinden sonra normal hayata nasıl geçildi? Virüs yok olmuş muydu? İspanyol gribi hakkında neler biliyoruz?