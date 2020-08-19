Instagram'a QR kod özelliği geldi! İşte Instagram QR kod özelliği kullanımı

Instagram hesaplarını bulmak artık daha kolay. Instagram, son dönemlerde popüler olan QR kod özelliğini küresel çapta kullanıcıların hizmetine sundu. Bu özellik kullanıcılarının birbirlerini Instagram'dan eklemesini çok daha kolay bir hale getirecek. Peki Instagram QR kod özelliği nasıl kullanılır?

Instagram'a QR kod özelliği geldi! İşte Instagram QR kod özelliği kullanımı

Instagram kullanıcılarını zaman zaman yeni özellik sunuluyor. En son Messenger'ın Instagram'la birleşeceği ve sohbetlerin daha renkli hale geleceği açıklanmıştı. Şimdi de Instagram, QR kod üzerinden Instagram hesaplarına ulaşma özelliğini hayata geçirdiğini açıkladı. Bu özellikle insanların işletmelere daha kolay bir şekilde erişmelerini sağlamayı hedefliyor.

ÖZELLİKLE İŞLETMELERE FAYDALI

İşletme hesapları, bu özelliği kullanarak hesaplarını daha farklı yerlerde ve hatta reklam panolarında bile paylaşabilecek. Bu sayede kullanıcılar, o işletmeye ait hesabı kolaylıkla bulabilecek. Tabi bu durum, bireysel kullanıcılar için de geçerli.

INSTAGRAM QR KOD ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Instagram QR kod özelliği için yapmanız gerekenler şu şekilde:

  • Instagram profil sayfanıza gelin.
  • Sağ üstte bulunan üç çizgiye basın.
  • QR kodu seçeneğine tıklayın.
  • Karşınıza size özel olarak oluşturulan QR kodu çıkacak.
  • QR kodunuzu bu menüden emojilerle, renklerle ve kendi fotoğrafınızla özelleştirebilirsiniz.
  • Bir başkasının QR kodunu taramak için ise QR kodunu tara seçeneğine tıklayın.
  • Diğer hesabın QR kodunu okutun.
  • Instagram hesabı karşınıza çıkacak.


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