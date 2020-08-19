Instagram'a QR kod özelliği geldi! İşte Instagram QR kod özelliği kullanımı

Instagram hesaplarını bulmak artık daha kolay. Instagram, son dönemlerde popüler olan QR kod özelliğini küresel çapta kullanıcıların hizmetine sundu. Bu özellik kullanıcılarının birbirlerini Instagram'dan eklemesini çok daha kolay bir hale getirecek. Peki Instagram QR kod özelliği nasıl kullanılır?