Asla Satın Alıp Kullanamayacağınız Süper Otomobil: Ford P1

Sadece dijital ortamda, oyunlar ve e-spor mücadelelerinde kullanılması için tasarlanan süper otomobil Ford P1'in, Ford tarafından tam boyutlu bir gerçeği üretildi. İşte Ford P1 ve süper otomobilden süper kareler...

Asla Satın Alıp Kullanamayacağınız Süper Otomobil

Ford Avrupa, e-spor takımı Fordzilla ile birlikte, oldukça sıra dışı bir otomobili tanıttı. Ford P1, aslında gerçek bir otomobil değil; başlangıçta sadece dijital oyunlarda kullanılması için tasarlanan bir model. Ama bu durum, Ford'u, bu otomobilin gerçek boyutlarda bir replikasını hayata geçirmekten alıkoyamamış gibi görünüyor.

Ford'un açıklamasına göre P1, oyunculardan gelen geri bildirimler ile tasarlandı. Burada bahsi geçen oyuncular, yukarıda da belirttiğimiz gibi, Ford'un e-spor takımı Fordzilla'nın üyelerinden başkası değil.

Bu otomobil, metalden üretilmiş bir replika. Yani piyasaya sürülmesi ya da gerçek hayatta kullanılabilecek bir örneğinin üretilmesi söz konusu değil. Yine de, böylesine farklı (ve güçlü) güçlü görünen bir modelin gerçek hayat boyutlarında karşımıza çıkması heyecan verici.

Ford P1'in hangi yarış oyunlarında karşımıza çıkacağı şimdilik belli değil. Ama yenş nesil konsolların piyasa sürülmesi ile birlikte, Sony'nin beklenen Gran Turismo 7'sine dahil olması herhalde kimse için sürpriz olmayacaktır.

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