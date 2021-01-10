Asla Satın Alıp Kullanamayacağınız Süper Otomobil: Ford P1

Sadece dijital ortamda, oyunlar ve e-spor mücadelelerinde kullanılması için tasarlanan süper otomobil Ford P1'in, Ford tarafından tam boyutlu bir gerçeği üretildi. İşte Ford P1 ve süper otomobilden süper kareler...