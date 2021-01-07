NASA, iklim değişikliğini bu fotoğraflarla duyurdu! Görüntüler korkuttu

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), iklim değişikliğinin yıkıcı etkisini ve gezegenimizi nasıl dönüştürdüğünü ortaya koyan yüzlerce uydu görüntüsü yayınladı. 500'den fazla uydudan çekilmiş fotoğraflarla küresel iklim değişikliğini gözler önüne serdi...