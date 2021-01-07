NASA, iklim değişikliğini bu fotoğraflarla duyurdu! Görüntüler korkuttu

NASA, gezegenimizi ve insanlığın geleceğini tehdit eden iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan kentleşme, yangın, buzul erimesi, sel ve habitat yıkımı gibi olaylarının dünyayı nasıl değiştirdiğini çarpıcı biçimde gösteren bir fotoğraf koleksiyonu yayınladı.
NTV'nin haberine göre uzaydan çekilen ve 'Images of Change" (Değişimin Görüntüleri) olarak adlandırılan bir dizi fotoğraf, iklim değişikliği, kentleşme, sel ve yangınların dünyanın farklı bölgelerindeki etkisini gösteriyor.
DÜNYANIN SÜRÜKLENDİĞİ YOK OLUŞU TÜM ÇIPLAKLIĞIYLA ORTAYA KOYUYOR
500'den fazla fotoğraf içeren koleksiyon, iklim değişikliğinin gerçekliğini kanıtlıyor ve dünyanın sürüklendiği yok oluşu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. NASA fotoğrafların yarısının insan faaliyetleri ve iklim değişikliği kaynaklı olaylarının meydana gelmeden önce diğer bir yarısının ise yakın zamanda çekildiğini açıkladı. Bazı görüntüler bir hafta arasındaki değişimi gösterirken, bazıları 40 yıllık bir zaman dilimini içeriyor.
BUZULLARIN ÇOĞU ERİDİ
Bununla birlikte 1984 ve 2020'de çekilen Arktik deniz buzu görüntülerinde, donmuş bölgede yer alan buzullarının 36 yılda büyük ölçüde eridiğini görülüyor. NASA'da çalışan bilim insanı Joey Comiso, "Buzulların küçülmesi bu hızda devam ederse,, Kuzey Kutbu'ndaki yaz deniz buzunun bu yüzyılda tamamen yok olacağını ön görüyoruz" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS ETKİSİ
NASA ayrıca, koronavirüs salgınının dünyayı etkisine almaya başladığı 2020'nin başlarında Çin'in Wuhan kentindeki trafik seviyelerinde çarpıcı bir düşüş olduğunu gösteren insan olaylarının görüntülerini de yakaladı.
Diğer fotoğraflarda ise iklim değişikliğinin bir sonucu olarak, İzlanda'daki Ok Buzulu'nun tamamen eridiği, Arjantin'i kasıp kavuran orman yangınlarını ve Pakistan'da muson selini gösteriyor.
İşte NASA'nın gezegenimizi değiştiren çarpıcı olayların uydu görüntülerinden bazıları...
- Antarktika'dan Kopan Dev Buzul Harekete Geçti. Peki Şimdi Ne Olacak?
- Grönland'taki buzullarda artık döndürülemez seviyeye ulaşmış olabilir
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın