Çalınan iPhone'ların Çoğunun, Farklı Bir Amaçla Çalındığı Ortaya Çıktı!

Brezilya'da çalınan iPhone'ların, herkesin sandığı gibi satılmak için çalınmadığı ortaya çıktı. iPhone hırsızlarının asıl hedefi bundan çok daha farklıymış!