Çalınan iPhone'ların Çoğunun, Farklı Bir Amaçla Çalındığı Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz ay, Brezilya gazetesi Folha de S. Paulo, Brezilya'da pek çok iPhone'un satılmak amacı ile değil, kullanıcılarının banka hesaplarına erişmek için çalındığını yazmıştı. Bu haber üzerine harekete geçen polis, suçluların bunu nasıl başardığının temeline inmeyi başardı.
Sao Paulo polisi bu çetelerden birini tutukladı ve suçlular, çalıntı iPhone'ların güvenliğini nasıl kırdıklarını açıkladı. Suçlulardan biri, iPhone 5'ten iPhone 11 modellerine kadar kilidini açma yeteneğine sahip olduğunu belirtti. Polis Şefi Fabiano Barbeiro'nun söylediğine göre, suçluların cihazın tüm verilerine erişmek için yalnızca iPhone SIM kartına ihtiyaçları var.
Suçlular, çalınan iPhone'un SIM kartını başka bir iPhone'da kullanacak ve çalınan iPhone'un sahibinin e-posta adresini bulmak için Instagram ve Facebook gibi sosyal ağlarda arama yapacaktı. Genellikle bu e-posta adresi aynı zamanda Apple Kimliği için kullanılan adres ile aynı oluyor. Suçlular, Apple Kimliği için e-posta adresini belirledikten sonra, kurbanın telefon numarasını kullanarak Apple Kimliğinin şifresini sıfırlayacaklardı.
Barbeiro, şunları söyledi: "Buluttan yeni cihaza veri indirdiklerinde, 'parola' kelimesiyle bağlantılı bilgileri arıyorlar ve onlara göre, genellikle kurbanın banka hesaplarına erişmek için ihtiyaç duydukları şeyi alırlar. Bu bilgilere sahip olduklarında, SIM kartı kurbanın telefonuna geri verirler ve cihazı banka hesaplarına erişimden sorumlu çete üyesine verirler."
Folha de S. Paulo'nun haberinin ardından Apple, kullanıcıların verilerini çalınan iPhone'lardan sorunsuz bir şekilde silmelerine izin vereceğinin sözünü verdi, ancak bunun mümkün olması için uygulayacağı önlemleri tam olarak belirtmedi.
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