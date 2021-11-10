Assassin's Creed Chronicles Trilogy ücretsiz oldu! 3 oyun nasıl alınır?

Ubisoft, Assassin's Creed Chronicles Trilogy alt serisinden 3 oyunu bugün ücretsiz olarak oyunseverlere sundu. 12 Kasım 2021 tarihine kadar Ubisoft Store'dan ücretsiz olarak alabileceğiniz oyunlar, Assassin's Creed Chronicles China, Assassin's Creed Chronicles Russia ve Assassin's Creed Chronicles India oyunlarını içeriyor.
Assassin's Creed Chronicles Trilogy Ücretsiz Olarak Nasıl Alınır?
Assassin's Creed Chronicles Trilogy oyunlarını ücretsiz olarak almak için yapmanız gerekenler şu şekilde;
- Öncelikle "Buraya tıklayarak" Ubisoft'un satın alma sayfasına gidin
- Daha sonra Get It Free (Ücretsiz satın al) butonuna tıklayın
- Giriş yapmadıysanız, sizden giriş bilgilerinizi isteyecektir. Aktif bir hesabınız yoksa yeni hesap oluşturmalısınız.
- Şifreniz ve e-posta adresinizle giriş yaptıktan sonra oyunun kütüphanenize eklendiğini gösteren bir pencere açılacak.
- Artık sınırsız olarak kütüphanenize eklenen Assassin's Creed Chronicles Trilogy oyun üçlemesini bilgisayarınıza eklemek için Ubisoft Connect programını indirebilir ya da zaten varsa açabilirsiniz.
Assassin's Creed Chronicles Trilogy Minimum Sistem Gereksinimleri
|İşletim sistemi:
|Windows 7 Service Pack 1 (32/64 bit)
|İşlemci:
|Intel Core Duo E8200 / AMD Athlon II X2 240 – 2.8 GHz
|Bellek:
|2 GB RAM
|Ekran kartı:
|NVIDIA GeForce GTS450 ya da AMD Radeon HD5770
|Ekran kartı belleği:
|1 GB VRAM ile Shader Model 5.0
|DirectX sürümü:
|Versiyon 10
|Depolama alanı:
|4 GB kullanılabilir alan
|Ses kartı:
|DirectX uyumlu
Önerilen sistem gereksinimleri
|İşletim sistemi:
|Windows 10 (32/64 bit)
|İşlemci:
|Intel Core i3 2105 ya da AMD Phenom II X4 955 – 3.2 GHz
|Bellek:
|4 GB RAM
|Ekran kartı:
|NVIDIA GeForce GTX 470 ya da AMD Radeon HD5870
|Ekran kartı belleği:
|2 GB VRAM ile Shader Model 5.0
|DirectX sürümü:
|Versiyon 10
|Depolama alanı:
|4 GB kullanılabilir alan
|Ses kartı:
|
DirectX uyumlu
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