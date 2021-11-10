Assassin's Creed Chronicles Trilogy ücretsiz oldu! 3 oyun nasıl alınır?

Assassin's Creed Chronicles Trilogy serisinden 3 oyun bugün Ubisoft tarafından ücretsiz olarak oyunseverlere sunuldu. Toplam 103 TL değerindeki oyunları almak için yapılması gerekenleri anlattık.