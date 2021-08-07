Riders Republic Beta İçin Tarih Belli Oldu!

Ubisoft, Riders Republic Beta'nın 23-25 Ağustos tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X " S, Xbox One ve PC'de hem Ubisoft Connect'te hem de Epic Games Launcher'da erişilebilir olacak. Oyuncular şimdi https://ridersrepublic.com/beta adresinden Riders Republic Beta'ya kaydolabilir.
Riders Republic Beta; oyunculara Bisiklet Yarışları, Karda Hareket Savaşı ve Hava Sporları (roketli tulum ve atlayış tulumu) gibi 3 kariyer oyun moduna ilk bakışı içerecek. Oyuncular ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok oyunculu modlarda rekabet edebilecek:
Toplu Yarışlar: 50'den fazla oyuncunun yer aldığı bu efsanevi, çok sporlu yarışlarda ne kadar çılgınlık o kadar iyi*. Her saat başı yeni yarışlar haritada rastgele belirir, bu nedenle oyuncuların kör noktalarını kontrol etmeye, konumlarını korumaya ve bitiş çizgisine giden yolda savaşırken becerileriyle sağlam kalmaya hazır olmaları gerekir.
Hareket Savaşı: 6'ya 6 eşleşmelerde yarışın ve puan kazanmak için çeşitli modüllerde mümkün olduğunca çok akrobatik hareket yaparak onları ele geçirmeye çalışın. En yüksek puana sahip olan takım kazanır.
Herkes Tek Başına: Yeni rakiplere meydan okuyun ve onlara etkinliklerden oluşan seçkin bir oynatma listesi aracılığıyla bu işin nasıl yapıldığını gösterin.
Karşılaşma Modu: Oyuncular kariyer ilerlemelerinde arkadaşlarına katılabilir ve kimin en iyi olduğunu görebilir.
Beta, 21 Ağustos'tan itibaren ön yüklemeye açılacak. Tüm çok oyunculu modlar ve kariyer etkinlikleri, 5 adede kadar başka sürücüyle birlikte deneyimlenebilir ve oyuncular, yanlarında ortama girmeleri için 2 arkadaşına Beta davetiyesi gönderebilir.
Ubisoft Annecy tarafından geliştirilen Riders Republic, oyuncuları büyük ve kalabalık bir dünyada açık hava sporlarının heyecanını yaşayabilecekleri capcanlı bir sosyal oyun alanına davet ediyor. Oyuncular; en özgün Amerikan milli parklarından bazılarında bisiklet, kayak, snowboard, atlayış tulumu ve roketli atlayış tulumu gibi heyecan verici spor dallarında yarışabilecekleri ve de çılgın hareketler yapabilecekleri devasa, canlı bir açık dünyada arkadaşlarıyla özgürce dolaşabilecekler. Oyuncular, ister arkadaşlarıyla biraz hava almak isterseler de dağlara ve kanyonlara hükmetmek için tek başlarına gezmeyi tercih etsinler, keşfedilecek çok sayıda mekan ve aktivite var. Riders Republic; 28 Ekim'de PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X " S, Xbox One, Stadia ve Windows PC için yalnızca Epic Games Store ve Ubisoft Store'da çıkacak.
Daha fazla Riders Republic içeriği arayan oyuncular, şimdi Gold ve Ultimate Sürümleri** için ön sipariş verebilir:
- Gold Sürüm, ana oyunu ve oyuncuların yıl boyunca ekipman yükseltmeleri şeklinde oynayışlarını etkilemelerine olanak sağlayan sekiz egzotik kit içeren 1. Yıl Kartı'nı, BMX Sport eklentisini ve çıkış sonrası eklenecek özel içeriği içerir. Roket Bisiklet ve Roket Kayak egzotik kitleri çıkışta erişilebilir olacak.
- Ultimate Sürüm, ana oyun ve 1. Yıl Kartı'nın yanı sıra dört özel kozmetik paketi içerir: Cosmic, Rainbow, Neon ve Skull'n Style paketleri. Oyuncular ayrıca en sevdikleri oyun içi zirvelere her zamankinden daha hızlı şekilde ulaşmak için 20 helikopter biletini kullanabilecekler.
Riders Republic'i ön sipariş veren oyuncular, sevimli bir özel tavşan kıyafeti, ek bir mavi tavşan kafası ve gökkuşağı snowboard boyası içeren Bunny Paketi'ni** alacaklar.
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