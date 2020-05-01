Assassin's Creed Valhalla'dan Tanıtım Videosu

Birçok platforma gelecek olan Assassin's Creed Valhalla'nın sinematik tanıtım videosu yayınlandı.

Oynat Assassin's Creed Valhalla'dan Tanıtım Videosu Birçok platforma gelecek olan Assassin's Creed Valhalla'nın sinematik tanıtım videosu yayınlandı!

Ubisoft'un beklenen oyunu Assassin's Creed Valhalla'nın yeni bir sinematik tanıtım videosu yayınlandı.

Ubisoft, Vikinglere odaklanan oyunda yöneteceğiniz karakter hakkında bazı bilgiler de verdi:

"Assassin's Creed Valhalla'da, savaş ve zafer masallarında yükselen şiddetli bir Viking savaşçısı olan Eivor'u canlandıracaksınız. İngiltere'nin Karanlık Çağlarının acımasız arka planında yer alan dinamik ve güzel bir açık dünyayı keşfedin. Düşmanlarınıza baskınlar düzenleyin, yerleşiminizi büyütün ve Valhalla'daki tanrılar arasındaki yerinizi kazanma arayışınızda siyasi gücünüzü kurun."

Öncekinin aksine, oyunda iki ağır silahı aynı anda kullanmanız mümkün olacak. Oyuncular Norveç ve İngiltere krallıkları arasında yolculuk yapacağından, deniz yolculuğu da mümkün olacak. Bunun yanında balık tutma, avlanma gibi etkinlikler de oyunda yer alacak. Doğrulanan diğer işlevler arasında kalelere baskınlar ve yerleşim inşaatı da var.

Oyun, Ubisoft Montréal ve dünya çapında 14 oyun stüdyosunun yardımıyla geliştiriliyor. Assassin's Creed Odyssey'de yer almayan popüler hızlı bıçağın Valhalla ile geri döneceği de söyleniyor.

Assassin's Creed Valhalla, PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Google Stadia'ya 2020 "tatil" döneminde (aralıkta) yayınlanacağı belirtiliyor. Oyunun PC sürümü, Uplay ve Epic Games Store'a özel olacak.

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