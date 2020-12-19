Assassin's Creed Valhalla'ya Ücretsiz Özel Hikaye Geldi!

Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla'nın özel hikaye içeriği ve tüm oyuncuların ücretsiz olarak erişebileceği oyun içi etkinliklerle üç ay sürecek olan "Yule Sezonu" adlı ilk sezonunun başladığını duyurdu. Bugünden itibaren oyuncular, Yule Festivali'nin bir parçası olarak yeni mücadeleler ve ödüllerle kışı kutlayabilir.
Çıkış sonrası deneyimi 2021 boyunca zenginleştirmek için Assassin's Creed Valhalla'ya sezonlar geliyor. Bu sezonlar, devam ettikleri süre boyunca farklı zamanlarda gelen güncellemelerle birlikte tüm oyunculara oynanış ve oyun dünyasının evrimine odaklanan çeşitli yeni ücretsiz içerikler sunacak.
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Assassin's Creed Valhalla'nın ilk sezonluk içeriği "Yule Sezonu", oyuncuları yerleşim alanının özel bir bölgesinde 7 Ocak'a kadar aktif kalacak bir oyun içi etkinlik olan Yule Festivali'ni keşfetmeye davet ediyor. Yuletide kutlaması sırasında oyuncular, yeni bir içme oyunu, okçuluk mini oyunu, yumruk dövüşü turnuvası ve yerleşim alanında bulunan iki yeni karakter görevi ile kutlamalara katılabilirler. Ek olarak, oyuncular yeni bir ekipman seti, yerleşim alanı dekorasyonları ve daha fazlasını içeren özel ödüller kazanabilirler.
Yule Festivali'ne erişebilmek için, oyuncular İngiltere'ye ulaşmalı ve Grantebridgescire veya Ledecestrescire hikaye bölümlerinden birini tamamlamalıdır. Oyuncular yerleşim alanını ziyaret ettiğinde festival otomatik olarak aktif hale gelecektir.
Gerçek dünyadaki Ravensthorpe de (nüfus: 498*), Malikanenin Efendisi Charlie Reeve ile bir haftalık Valhalliday ilan ederek oyun içi ilk sezonun çıkışını kutluyor. Bugünden itibaren 24 Aralık'a kadar, köyün merkezi sayılan yerel Chequers Pub & Village Shop mağazası, müşterilere Assassin's Creed Valhalla temalı bir menü sunacak. Son olarak, Ubisoft'tan 5.000 $'lık bir bağış, Ravensthorpe'un oyun alanı projesinin yanı sıra diğer topluluk projelerini de desteklemeye gidecek.
İkinci bir güncellemeyle şubat ayındaki Yule Sezonu için, oyuna daha fazla içerik eklenecek:
- River Raids (Nehir Akınları): Temek baskın mekaniğine dayalı yeni bir oyun modu yapısı tanıtılacak ve dinamik, zorlu ve tekrar oynanabilir bir akın deneyimi sunacak. River Raids, Jomsviking ekip elemanlarına büyük ölçüde odaklandığından, oyuncular tüm mürettebatı ele geçirmek için çevrim içi olarak arkadaşlarından Jomsviking kiralayabilirler. River Raids oyun modu, daha yüksek riskli ve farklı zorluk seviyelerine sahip akınlar içerir.
- Jomsviking rütbeleri: Yule Sezonu'nda, Jomsviking özelliğine gelen bir güncelleme, oyuncuların Jomsviking'inin TP kazanmasına ve rütbe atlamasına olanak tanıyacak. Rütbe ne kadar yüksekse, Jomsviking'leri diğer oyuncular tarafından örgütlendiğinde oyuncular o kadar çok gümüş kazanabilir.İlave yeni yetenekler ve ödüller.
Ubisoft Montreal** liderliğindeki geliştirme ile Assassin's Creed Valhalla, oyunculara M.S. dokuzuncu yüzyılda sonsuz savaşlar ve azalan kaynaklarla Norveç'ten göçen efsanevi bir Viking savaşçısı Eivor olarak oynama deneyimi sunuyor. Oyuncular, Viking savaşçılarının acımasız dövüş stilini yenilenmiş bir çift silahlı savaş sistemi ile yeniden yaşayabilir ve ayrıca akınlar, taarruzlar ve yerleşim alanı gibi yeni oyun özelliklerinin yanı sıra yenilenmiş bir ilerleme ve ekipman geliştirme sistemi deneyimleyebilir. Siyasi ittifaklar, savaş kararları ve diyalog seçimleri Assassin's Creed Valhalla dünyasını etkileyebilir, bu nedenle oyuncular klanlarının evini ve geleceğini korumak için akıllıca seçim yapmalıdır.
Assassin's Creed Valhalla; Xbox Series X"S, Xbox One konsolları, PlayStation®5, PlayStation®4 ve de Windows PC için Epic Games Store ve Ubisoft Store'da.
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