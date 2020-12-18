Galaxy S21 Serisinin Tüm Modelleri Göründü, Özellikleri İnternete Sızdı

İnternete düşen son sızıntılar, Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'nın tasarımından özelliklerine kadar hemen her şeyi ortaya çıkarttı. Bunlara pil büyüklükleri ve renk seçenekleri de dahil...

Galaxy S21 Serisinin Tüm Modelleri Göründü
Galaxy S20

2 gün önce, Galaxy S21'in tasarımının nasıl olacağını gösteren ilk basın görseli internete sızmıştı. Şimdiyse Galaxy S21 serisinin her 3 modelinin basın görselleri ortaya çıktı. Üstelik bu görsellere, Android Police tarafından yayınlanan teknik özellikler de eşlik ediyor.

Galaxy S21 ve Galaxy S21+'ın tasarım olarak farklı görünmeyeceğini zaten tahmin ediyor olmalısınız. Sadece S21 6.2 inç ekrana sahipken, S21+6.7 inçlik bir ekranla gelecek. Boyut dışında, kamera yapısı da dahil olmak üzere iki telefon da aynı görünüyor.

Galaxy S20 Plus

Galaxy S21 Ultra ise sadece boyutuyla değil, kamera tasarımıyla da diğer 2 modelden ayrılıyor. S21 ve S21+ 3'lü kamera sistemine sahipken, S21 Ultra çok daha komplike bir sistemle geliyor.

Galaxy S20 Ultra

Merakla beklenen Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra modellerinin sızan teknik özellikleri ise şu şekilde:

Özellikler

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Ekran

6.2 inç FHD+ LTPS, 120hz

6.7-inç FHD+ LTPS, 120hz

6.8-inç WQHD+ LTPO, 120hz adaptif

Yazılım

One UI 3.1 -  Android 11

One UI 3.1 - Android 11

One UI 3.1 - Android 11

CPU

Snapdragon 888 ya da Exynos 2100

Snapdragon 888 ya da Exynos 2100

Snapdragon 888 ya da Exynos 2100

Pil

4,000 mAh

4,800 mAh

5,000 mAh

Arka Kamera

Ultra geniş: 12MP
Ana: 12MP
Telefoto: 64MP

Ultra geniş: 12MP
Ana: 12MP
Telefoto: 64MP

Ultra geniş: 12MP
Ana: 108MP, Gen 2 sensör
3X Optik: 10MP
10X Optik: 10MP

Bağlantı

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1

Renkler

Menekşe, Pembe, Gri, Beyaz

Gümüş, Siyah, Menekşe

Siyah, Gümüş
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