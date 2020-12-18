Galaxy S21 Serisinin Tüm Modelleri Göründü, Özellikleri İnternete Sızdı

2 gün önce, Galaxy S21'in tasarımının nasıl olacağını gösteren ilk basın görseli internete sızmıştı. Şimdiyse Galaxy S21 serisinin her 3 modelinin basın görselleri ortaya çıktı. Üstelik bu görsellere, Android Police tarafından yayınlanan teknik özellikler de eşlik ediyor.
Galaxy S21 ve Galaxy S21+'ın tasarım olarak farklı görünmeyeceğini zaten tahmin ediyor olmalısınız. Sadece S21 6.2 inç ekrana sahipken, S21+6.7 inçlik bir ekranla gelecek. Boyut dışında, kamera yapısı da dahil olmak üzere iki telefon da aynı görünüyor.
Galaxy S21 Ultra ise sadece boyutuyla değil, kamera tasarımıyla da diğer 2 modelden ayrılıyor. S21 ve S21+ 3'lü kamera sistemine sahipken, S21 Ultra çok daha komplike bir sistemle geliyor.
Merakla beklenen Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra modellerinin sızan teknik özellikleri ise şu şekilde:
|
Özellikler
|
Galaxy S21
|
Galaxy S21+
|
Galaxy S21 Ultra
|
Ekran
|
6.2 inç FHD+ LTPS, 120hz
|
6.7-inç FHD+ LTPS, 120hz
|
6.8-inç WQHD+ LTPO, 120hz adaptif
|
Yazılım
|
One UI 3.1 - Android 11
|
One UI 3.1 - Android 11
|
One UI 3.1 - Android 11
|
CPU
|
Snapdragon 888 ya da Exynos 2100
|
Snapdragon 888 ya da Exynos 2100
|
Snapdragon 888 ya da Exynos 2100
|
Pil
|
4,000 mAh
|
4,800 mAh
|
5,000 mAh
|
Arka Kamera
|
Ultra geniş: 12MP
|
Ultra geniş: 12MP
|
Ultra geniş: 12MP
|
Bağlantı
|
5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1
|
5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1
|
5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1
|
Renkler
|
Menekşe, Pembe, Gri, Beyaz
|
Gümüş, Siyah, Menekşe
|
Siyah, Gümüş
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