Galaxy S21 Serisinin Tüm Modelleri Göründü, Özellikleri İnternete Sızdı

İnternete düşen son sızıntılar, Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'nın tasarımından özelliklerine kadar hemen her şeyi ortaya çıkarttı. Bunlara pil büyüklükleri ve renk seçenekleri de dahil...