Assassin's Creed Rebellion Telefonlara Geliyor!
Assassin's Creed efsanesi, yakında telefonlara Assassin's Creed Rebellion adıyla geliyor. Peki ama Rebellion nasıl bir oyun, neler sunuyor?
Ubisoft, Assassin's Creed'i 2016'da dinlenmeye alsa da firmanın Assassin's Creed: Origins ile konsola döneceğini ve Assassin's Creed Rebellion adlı yeni bir mobil oyun çıkaracağını biliyoruz.
Assassin's Creed Rebellion, Android ve iOS'ta oynanabilecek ücretsiz bir strateji oyunu olacak. Oyundaki göreviniz, kendi suikastçı takımınızı kurmanız ve karargahı yönetmeniz olacak. Karargahı genişleterek yeni suikastçılar edilebilecek, onlara yeni yetenekler öğretebilecek ve yeni ekipmanlar üretebileceksiniz. Görevlerdeki başarınız, karakterlerinizin yetenek bileşimine ve onları ne kadar iyi eğittiğinize bağlı olacak. Görevleri başarıyla tamamladığınızda yeni suikastçilerin, yükseltmelerin ve önemli araçların kilidini açacaksınız.
15. yüzyılın İspanya'sında geçen oyun, Assassin's Creed evreninden 40'tan fazla karakter içeriyor. Senenin büyük tanıtımı doğal olarak Origins olacak ancak Rebellion, Fallout'un mobil sürümü Fallout Shelter'e yakın bir başarı yakalarsa Ubisoft için büyük bir gelir kapısı olabilir. Assassin's Creed Rebellion'un çıkış tarihi henüz belli değil ancak Ubisoft, oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu ve "yakında" iPhone, iPad, iPod Touch ve Android'e geleceğini söylüyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın