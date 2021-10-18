ASUS Dual Radeon RX 6600 Ekran Kartı Duyuruldu

ASUS, orta seviyeye inanılmaz 1080p oyun deneyimini getiren Dual Radeon™ RX 6600 ekran kartını tanıttı. AMD Radeon RX 6600 ekran kartı, oyunlara yönelik AMD RDNA™ 2 mimarisinin gücünü daha fazla oyuncuya ulaştırıyor. En yeni DirectX® 12 Ultimate teknolojisi, hızlandırılmış ışın izleme, 32 MB yüksek performanslı AMD Infinity Cache, AMD Smart Access Memory™ teknolojisi ve diğer gelişmiş özelliklerle AMD Radeon RX 6600 ekran kartı, oyunculara görüntü kalitesi ve performans alanındaki en son yenilikleri sunuyor. Açık kaynaklı uzamsal görüntü kalitesi artırma çözümü AMD FidelityFX™ Super Resolution'a destek veren ekran kartı, belirli yapımlarda kare hızını artırıp yüksek çözünürlüklü oyun deneyimleri yaşatıyor. Kendi bilgisayarını toplamak isteyen kullanıcıların bu ekran kartlarından en iyi şekilde yararlanmasını isteyen ASUS, Dual Radeon RX 6600 modelini geliştirdi. Bu ekran kartı ASUS'un en yeni teknolojilerini, kendi sistemlerini toplamak isteyenlere hiçbir sorun çıkarmayacak sağlam bir pakette sunuyor.
ASUS Dual Radeon RX 6600 ekran kartı, GPU'yu geniş yüzey alanına sahip soğutma bloğu ve büyük kanatçık bölgesinin içinden geçen üç adet ısı borusuyla soğutuyor. Başarısı kanıtlanmış Eksen teknolojisi tasarımıyla üretilen iki adet fan, alttaki kanatların arasından yoğun hava akışı sağlıyor ve her hızda gürültü seviyesini düşük tutuyor. Sıfır dB modu ise sistem masaüstünde boşta beklerken fanları tamamen durdurarak gürültü seviyesini daha da düşürüyor.
Fanlar ve soğutma bloğu açılı hatlara sahip şık bir dış korumanın altında yer alıyor. Siyah ve gümüş renkli zıt bölümler ve sade grafiklere sahip tam boy alüminyum arka plaka da tasarımı tamamlıyor. Bu şık tasarım sayesinde, ASUS Dual Radeon RX 6600 ekran kartı diğer sistem bileşenlerinin oluşturduğu görüntüyü veya RGB LED aydınlatma sistemlerini bozmuyor. Cilalı paslanmaz çelikten montaj plakası da kartın sisteme hoş bir dokunuş katmasını sağlıyor. 2,5 yuva yer kaplayan tasarım uyumluluk ve soğutma kapasitesi arasında ideal dengeyi kuruyor.
Serin çalışan ve etkileyici bir tasarıma sahip olan ASUS Dual Radeon RX 6600 ekran kartı uzun süre kullanılacak şekilde üretildi. ASUS ekran kartı modellerinin üretiminde kullanılan Auto-Extreme teknolojisi, yüzeye monte bileşenlerin yerini hassaslıkla belirliyor ve lehimlerini temiz bir şekilde yapıyor. Hiçbir insan müdahalesinin olmadığı bu üretim sürecinde yüksek kaliteli sonuçlar elde ediliyor. Fabrikada gerçekleştirilen 144 saatlik onay programı ile ekran kartlarının kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır olduğundan emin olunuyor.
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