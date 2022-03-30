Asus, Ekran Kartı Fiyatlarının Düşmesini Bekleyenlere Müjdeyi Verdi

Uzun bir süre yükseklerde gezinen GPU fiyatları son birkaç ay içerisinde düşüş trendine girdi. AMD, Intel veya Nvidia bu düşüş eğilimi hakkında henüz bir yorum yapmamış olsa da, Tom's Hardware ile görüşen Asus, Nisan ayından itibaren Nvidia RTX 3000 serisi GPU'larda grafik kartı fiyatlarını %25'e varan oranlarda düşüreceğini doğruladı. Asus, bu kararın sebebi olarak ABD'nin Çin'den yaptığı ithalattaki indirimleri gösteriyor.
Ancak Tom's Hardware'e açıklama yapan Asus temsilcisi, her ikisinin de satıcı ortağı olmasına rağmen AMD Radeon kartlarından bahsetmedi.
Temsilcinin söylediğine göre oyuncular ve PC meraklıları, 1 Nisan 2022'den itibaren ASUS GeForce RTX 30 serisi grafik kartlarında daha düşük fiyatlar görecekler.
Bu açıklamalar bize, giriş seviyesi GeForce RTX 3050 ve RTX 3060, orta seviye RTX 3070 ve yüksek performanslı RTX 3080 ve RTX 3090 grafik kartlarında daha düşük fiyatlar görmeye başlayacağımızı açıkça gösteriyor. Tüketiciler, bahar boyunca farklı modellerde fiyatların %25'e kadar düşmesini bekleyebilir.
3DCenter tarafından derlenen Alman perakende mağazalarından alınan en son Mart ayı fiyatlandırma verileri de, Nvidia ve AMD fiyatlarının çip sıkıntısının başlamasından bu yana en düşük seviyeye ulaştığını gösteriyor.
AMD Radeon ve Nvidia GeForce GPU'larının fiyatları halen tavsiye edilenlerin %25 üzerinde ancak fiyatlar, özellikle Nvidia cephesinde hızla düşmeye başlıyor.
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