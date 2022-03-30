Asus, Ekran Kartı Fiyatlarının Düşmesini Bekleyenlere Müjdeyi Verdi

Uzun süredir karaborsaya düşen ve inanılmaz fiyatlara satılan ekran kartları için beklenen müjde, Asus'tan geldi...

  • Levent Öztürk
Ekran kartı fiyatları için iyi haber

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