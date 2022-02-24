TSMC'nin 3nm Üretim Sürecinde Yaşadığı Sorun, Dev İsimleri Tehdit Ediyor!

DigiTimes'ın endüstri kaynaklarından alıntı yapan bir haberi, büyük çip üreticisi TSMC'nin 3nm işleme verimleriyle ilgili sorunlar yaşadığını söylüyor. Sorunlar, hatalı olmayan çip sayısı ile ilgili gözüküyor. Yarı iletkenlerin üretimi oldukça zorlu bir süreç ve bu süreçte her zaman hatalı çipler olacaktır. Ancak bu hataların oranı önemli.
Bazı durumlarda, hatalı çipler biraz daha düşük güçlü çipler için yeniden kullanılabilir. Örneğin Apple, M1 çipinin biraz daha az GPU çekirdeğine sahip bir sürümünü satışa sundu ve muhtemelen bunlar, çöpe gitmesi gerekmeyen hatalı partilerin parçasıydı.
TSMC, 3nm süreciyle ilgili herhangi bir sorun bildirmiş değil ve "iyi bir ilerleme ile yolda olduğunu" söylüyor. Şirket, şu anda dünyanın en önemli şirketlerinden biri olarak, Apple'dan AMD'ye, adını duymadığınız şirketlere kadar herkese çip tedarik ediyor. Küresel çip sıkıntısı devam ederken şirketler eksiklikleri gidermek için oldukça yüksek fiyatlar ödediğinden dolayı, TSMC'nin bu süreçte daha da güçlenmesi kimse için sürpriz olmadı.
TSMC'nin hayati derecede önemli bir endüstride sahip olduğu konum göz önüne alındığında, 3nm sürecine hakim olamamanın çeşitli zincirleme etkileri olacaktır. DigiTimes'ın söylediğine göre AMD şu anda TSMC'nin N6 ve N7 olarak bilinen 7nm süreçlerini yoğun şekilde kullanıyor. Yakında sunulacak olan Ryzen 7000 serisi, TSMC'nin N5 ve N4 olarak bilinen 5nm sürecini temel alacak. Şu anda geliştirilmekte olan gelecekteki çipler ise 3nm sürecini temel alacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın