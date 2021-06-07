ASUS, GeForce RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti Ekran Kartları Duyuruldu

ASUS, en yeni NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti ve GeForce RTX 3070 Ti GPU'larını temel alan yepyeni ekran kartı serilerini duyurdu. Gücünü NVIDIA Ampere® mimarisinden alan GeForce RTX 3080 Ti, ışın izleme, NVIDIA DLSS performans artırıcı yapay zeka, NVIDIA Reflex gecikme azaltıcı, NVIDIA Broadcast gibi beğenilen özelliklerle performansta olağanüstü artış sağlıyor ve gerçekçi görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Ekran kartlarındaki ekstra bellek de en popüler tasarım uygulamalarını yüksek hızla kullanma imkânı veriyor. Rekabetin yoğun olduğu orta sınıfta ise GeForce RTX 3070 Ti'ın daha fazla sayıda CUDA, RT ve Tensor çekirdekleri orta seviye sistemlere can veriyor.
Bu yeni ve daha güçlü GPU'lardan yararlanan ASUS, yüksek saat hızlarına, düşük sıcaklık ve fısıltı düzeyinde gürültüyle ulaşabilen özel tasarımlar hazırladı. Hibrit soğutma tasarımına sahip ilk RTX 30 serisi modelimiz olan ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti inanılmaz bir performans potansiyeli taşıyor. GeForce RTX 3080 Ti ve GeForce RTX 3070 Ti modellerinin ROG Strix ve TUF Gaming sürümleri ise hava soğutmaya farklı açılardan yaklaşıyor.
ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti: Suyla gelen soğuk
GeForce RTX 3080 Ti GPU'nun tüm potansiyelini açığa çıkarmak için tüm dünyada bilgisayar tutkunlarının bilip sevdiği bir çözüme yöneldik: Sıvı soğutma kullandık. Kartın hız odaklı stili, açılı ön kısım ve yüzeyde göz alıcı hatlar boyunca parlayan adreslenebilir RGB LED'lerle hemen dikkat çekiyor. Bu sefer, soğutma bölümünü koruyan kısımda daha sade bir metalik yapı tercih ettik. Karakteristik siber metin tasarımımız yerine diğer ROG donanımlarının renkli ışıkları, tek renkli tonları ve farklı desenleriyle entegre olmaya hazır sade bir stil kullandık. Ayrıca fanı ve soğutucu borularının üzerindeki aşınma önleyici ağlarda bulunan aydınlatma kablolarını da kaplayarak daha şık bir görünüm elde ettik.
Ön kısmın altında yer alan tam boy su soğutma bloğu; GPU'da ve GDDR6X belleklerde oluşan ısıyı kasanın içine vermek yerine sıvı soğutma döngüsüne iletiyor. Soğutucu sıvı son derece uzun 600 mm borulardan geçerek 240 mm radyatöre ulaşıyor. Bu uzun borular ve 240 mm radyatörün birçok kasaya uyan yapısı sayesinde kullanıcılar ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti ekran kartını en büyük kasalara bile güvenle yerleştirebiliyor. Bu çok yönlü yapı, sistem toplayanlara ekran kartlarının ihtiyacına en uygun hava akış yolunu belirleme fırsatı da veriyor. Radyatör kasanın üst kısmına da monte edilebiliyor. Böylece oluşan ısı kasanın içine hiç girmiyor. Radyatör, içeri hava alacak biçimde ayarlanmış fanlarla birlikte ön kısma yerleştirildiğinde ise olabildiğince serin bir hava akışı oluşturuyor.
ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti modelinde sıvı soğutma döngüsü öne çıksa da fanlar olmadan bu kartın başarısından söz edilemezdi. Yüksek hava akışı ve yüksek statik basınç oluşturmak için ayarlanan iki adet özel tasarım 120 mm fan, dışarıdaki radyatörün yoğun kanatçıklarının arasından büyük miktarda hava geçmesini sağlıyor. Kartın ön kısmının altında yer alan çok sessiz fan, küçük soğutma bloğunu soğutarak kritik bileşenlerin yoğun yük altında serin kalmasını sağlıyor. ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti modelinin soğutmasını, FanConnect II başlıkları kullanılarak iki kasa fanıyla akıllı bir şekilde genişletmek mümkün. Artan CPU veya anakart sıcaklıklarını GPU sıcaklığını ölçmek için yetersiz bir kaynak olarak kullanmak yerine, FanConnect II başlıkları grafik işlemcinin sıcaklığını takip ederek uzun oyun maratonlarında uygun sıcaklıklara ulaşmak için hava akışını artırabiliyor.
ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti ve GeForce RTX 3070 Ti: Hava soğutmaya sınıf atlatın
ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti ve ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti, hava soğutma alanında geliştirdiğimiz en son yeniliklerin tümünü içeriyor. 2,9 yuva yer kaplayan devasa soğutma bloğu; dikkat çekici açılara ve sol kenarında uzanan ta boy adreslenebilir RGB LED dizisine sahip ön koruma parçasıyla sarılı. Tüm bu unsurlar yeni fakat ROG olduğu hemen anlaşılan bir tasarım oluşturuyor. Bu yeni tasarımda metalik tam boy bir arka plaka da bulunuyor. Zıt dokular ve tek renkli sade gölgelerin sardığı bu son derece işlevsel arka plaka, ısınan havayı kasanın doğal hava akış yoluna iletmesi için bir soğutma açıklığına sahip.
En yeni eksen teknolojisi tasarımımızı kullanan üç adet fan farklı yönlerde dönerek, yüzey alanı geniş kanatçıkların arasına kesintisiz hava akışı sağlıyor. Çok sayıda kanada sahip olan fanlar hem statik basıncı hem de toplam hava akışını gürültüyü istenmeyen seviyeye getirmeden artırabiliyor. Dıştaki fanların çentikli bariyer halkaları ve ortadaki fanın sağlam bariyer halkası türbülansı kontrol altına alıyor ve soğutucu havanın soğutma bloğundaki en sıcak yerlere sürekli iletilmesini sağlıyor. Böylece düşük sıcaklık ve yüksek performans elde ediliyor. Kart boştayken fanlar 0 dB moduna geçerek sistemin gürültü seviyesinin minimuma inmesine yardımcı oluyor. FanConnect II başlıkları da ihtiyaç anında kasa fanlarının soğuk hava akışı oluşturmasını sağlıyor.
Ampere mimarisine sahip ekran kartları önceki nesillere göre watt başına daha fazla performans sunuyor. Bu gelişmeden yararlanmak için toplamda daha fazla güç çekebiliyorlar. Devasa ROG Strix soğutma bloğu ve özenle tasarlanan PCB, saf elektrik gücüyle elde edilen yüksek performansa destek sağlıyor. Üç adede kadar sekiz pimli PCI Express® (PCIe®) güç bağlantısı, anakartın yükünü azaltmak için doğrudan PSU'dan akım alıyor. Yüksek çözünürlüklü voltaj değişimine duyarlı devre, güç akışında sistem kararlılığına olumsuz etki edebilecek azalmaları takip ediyor. Bu hassas devre, kullanıcıları güç kaynağının yetersiz kaldığı durumlarda oluşabilecek sorunları çözmek için saatler harcamaktan kurtarabiliyor.
TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti ve GeForce RTX 3070 Ti: Gösterişten uzak
TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti ve GeForce RTX 3070 Ti gösterişten uzak sistemler kurmak isteyenler için mükemmel birer tercih. Her iki kart da son derece sade yeni bir tasarıma sahip. Siyah, fırçalanmış alüminyum soğutma koruması, 2,7 yuva yer kaplayan soğutma bloğunu kaplıyor. Bu blok ise başarısı kanıtlanmış eksen teknolojisi tasarımımızla üretilen üç adet fanla soğutuluyor. Strix modellerinde olduğu gibi, TUF Gaming ekran kartları da sistem boştayken sessiz çalışma için fanları tamamen durdurabiliyor. Tam boy alüminyum arka plakanın ön kısmında bir soğutma açıklığı bulunuyor. Bu bölüm ısının kasadaki doğal hava akışına iletilmesine yardımcı oluyor. Kartın önünde yer alan tek bir Aura RGB LED hattı, çok fazla dikkat çekmeden Aura Sync aydınlatma efektlerine entegre oluyor.
TUF Gaming ekran kartları yalnızca dışarıdan bakıldığında sağlam değil. Tüm seride yararlanılan Auto-Extreme üretim teknolojisi sayesinde, bileşenler insan müdahalesi olmadan yerlerine hassas bir şekilde lehimleniyor. Bu da üretim kalitesini ve güvenilirliği artırıyor. Güç dağıtımı alt sistemindeki son derece sağlam kapasitörler zorlu koşullar alında uzun süre dayanacak şekilde seçildi. Fabrikada yapılan 144 saatlik testler sayesinde her kartın sisteme takılır takılmaz yüksek performans göstereceğinden emin olundu.
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ROG Strix LC GeForce RTX™ 3080 Ti OC Edition
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ROG Strix LC GeForce RTX™ 3080 Ti
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? NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti
? 12 GB GDDR6X
? PCIe® Arayüzü: 4.0
? 2 x Yerleşik HDMI® 2.1
? 3 x Yerleşik DisplayPort™ 1.4a
|
? NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti
? 12 GB GDDR6X
? PCIe® Arayüzü: 4.0
? 2 x Yerleşik HDMI® 2.1
? 3 x Yerleşik DisplayPort™ 1.4a
|
ROG Strix GeForce RTX™ 3080 Ti OC Edition
|
ROG Strix GeForce RTX™ 3080 Ti
|NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti12 GB GDDR6XPCIe® Arayüzü: 4.02 x Yerleşik HDMI® 2.13 x Yerleşik DisplayPort™ 1.4a
|NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti12 GB GDDR6XPCIe® Arayüzü: 4.02 x Yerleşik HDMI® 2.13 x Yerleşik DisplayPort™ 1.4a
|
ASUS TUF Gaming GeForce RTX™ 3080 Ti OC Edition
|
ASUS TUF Gaming GeForce RTX™ 3080 Ti
|
? NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti
? 12 GB GDDR6X
? PCIe® Arayüzü: 4.0
? 2 x Yerleşik HDMI® 2.1
? 3 x Yerleşik DisplayPort™ 1.4a
|
? NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti
? 12 GB GDDR6X
? PCIe® Arayüzü: 4.0
? 2 x Yerleşik HDMI® 2.1
? 3 x Yerleşik DisplayPort™ 1.4a
|
ROG Strix GeForce RTX™ 3070 Ti OC Edition
|
ROG Strix GeForce RTX™ 3070 Ti
|NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti8 GB GDDR6XPCIe® Arayüzü: 4.02 x Yerleşik HDMI® 2.13 x Yerleşik DisplayPort™ 1.4a
|NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti8 GB GDDR6XPCIe® Arayüzü: 4.02 x Yerleşik HDMI® 2.13 x Yerleşik DisplayPort™ 1.4a
|
ASUS TUF Gaming GeForce RTX™ 3070 Ti OC Edition
|
ASUS TUF Gaming GeForce RTX™ 3070 Ti
|
? NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti
? 8 GB GDDR6X
? PCIe® Arayüzü: 4.0
? 2 x Yerleşik HDMI® 2.1
? 3 x Yerleşik DisplayPort™ 1.4a
|
? NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti
? 8 GB GDDR6X
? PCIe® Arayüzü: 4.0
? 2 x Yerleşik HDMI® 2.1
? 3 x Yerleşik DisplayPort™ 1.4a
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